Cronaca

Roma, accoltella l’ex moglie e scappa con il figlio: fermato dopo sette ore

di Claudia Mari - 2 Settembre 2026

Ha colpito l’ex moglie con quattro coltellate al petto davanti al figlio adolescente, poi l’ha caricata in auto e l’ha accompagnata al pronto soccorso prima di fuggire con il ragazzo. È accaduto sul litorale romano, dove un uomo di 47 anni è stato rintracciato e fermato dalla polizia al termine di una lunga caccia durata circa sette ore. Per lui l’accusa è di tentato femminicidio.

Accoltella la ex moglie e scappa con il figlio: la ricostruzione

L’allarme è scattato direttamente dall’ospedale, dove la donna è arrivata in gravi condizioni. I medici, insospettiti dalla natura delle ferite, hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Secondo i sanitari, i quattro fendenti inferti al torace avrebbero potuto rivelarsi mortali e la sopravvivenza della vittima sarebbe stata dovuta soltanto a circostanze fortunate e alla rapidità dei soccorsi.

Stando alle prime ricostruzioni degli investigatori, la donna si era recata nell’abitazione dell’ex marito per recuperare alcuni effetti personali. All’interno dell’appartamento sarebbe nata una violenta discussione, degenerata in pochi istanti. L’uomo avrebbe impugnato un coltello e colpito ripetutamente l’ex compagna mentre il figlio assisteva alla scena.

Dopo l’aggressione, il 47enne avrebbe deciso di trasportare la donna in ospedale con la propria auto, senza però costituirsi. Una volta lasciata la vittima alle cure dei medici, si è allontanato insieme al figlio, facendo perdere le proprie tracce.

La caccia all’uomo

È scattata così una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto gli agenti della polizia, impegnati per tutta la mattinata nel rintracciare il fuggitivo. L’uomo è stato infine individuato e bloccato in una località del litorale romano, mentre il ragazzo è stato messo in sicurezza. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione.