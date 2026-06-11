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Stellantis e Factorial integrano batteria allo stato solido in un veicolo sperimentale e danno il via ai test su strada

di Italpress - 11 Giugno 2026

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis e Factorial Inc. (Factorial) (Nasdaq: FAC) hanno raggiunto una tappa fondamentale: l’integrazione della tecnologia avanzata delle batterie allo stato solido FEST® (Factorial Electrolyte System Technology) di Factorial in un veicolo sperimentale Dodge Charger Daytona e il lancio di un programma di test su strada per verificare prestazioni, sicurezza e affidabilità. A seguito della precedente validazione di celle FEST® su applicazioni automobilistiche, questo traguardo segna la prima integrazione di celle allo stato solido in un veicolo Stellantis, aprendo la strada alla loro applicazione in ambito automotive.

“Sviluppare batterie è una questione di equilibrio. Non è sufficiente ottimizzare una singola metrica. Abbiamo bisogno di un sistema che offra vantaggi reali in un veicolo reale”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. “Questo traguardo dimostra che stiamo portando le batterie allo stato solido sempre più vicino ai nostri clienti, offrendo una maggiore autonomia, una ricarica più rapida e costi inferiori. Altrettanto importante, la forte compatibilità di FEST® con i processi di produzione delle batterie agli ioni di litio è determinante per portare questa tecnologia su scala industriale.”

Nel 2025, Stellantis e Factorial hanno validato celle FEST® con una densità energetica di 375 Wh/kg, capacità di ricarica ultra‑rapida dal 15% al 90% in 18 minuti e prestazioni affidabili in un intervallo termico compreso tra -30 °C e 45 °C.

Il passaggio da questi risultati dei test delle celle a un veicolo sperimentale ha richiesto soluzioni ingegneristiche avanzate da parte degli ingegneri di Stellantis e Factorial. Le celle di batterie allo stato solido avanzate FEST® sono state integrate nel pacco batterie esistente utilizzando una nuova architettura meccanica innovativa, progettata e brevettata da Stellantis, per esaltare al meglio le prestazioni delle celle allo stato solido. Gli ingegneri hanno inoltre adattato i sistemi di controllo e il design dei pacchetti per ottimizzare le prestazioni delle celle, soddisfacendo al contempo i rigorosi requisiti automobilistici per la sicurezza e la durata nel tempo. Questi progetti e adattamenti tecnici sono essenziali per garantire le prestazioni delle celle in tutte le condizioni.

Completato questo traguardo di integrazione, Stellantis e Factorial hanno avviato un programma di test e calibrazione su strada. Il programma di test aiuterà a mettere a punto e verificare ulteriormente le prestazioni e l’affidabilità del pacco batterie in condizioni di ricarica e di guida, oltre alla sicurezza del veicolo.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Stellantis, uno dei principali costruttori automobilistici globali, su questa vettura di sviluppo basata sulla piattaforma STLA Large”, ha dichiarato Siyu Huang, CEO di Factorial. “Dalla chimica delle celle all’architettura del pacco batteria, sviluppata per consentire test su strada in condizioni reali, ciò che abbiamo costruito insieme rappresenta esattamente il tipo di collaborazione profonda e integrata di cui la tecnologia allo stato solido ha bisogno. Questo traguardo non si limita a convalidare FEST®, ma definisce un nuovo standard per le batterie allo stato solido in ambito automotive e supporta lo sviluppo di veicoli futuri progettati per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti”.

Questo traguardo rappresenta un ulteriore passo avanti nel programma dimostrativo già annunciato da Stellantis e Factorial, oltre a segnare un avanzamento significativo nello sviluppo, nella calibrazione e nell’industrializzazione delle batterie allo stato solido per applicazioni automotive da parte di Factorial.

– foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).