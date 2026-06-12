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Tajani “Il turismo è troppo importante per l’Italia, numeri del primo trimestre migliori del 2025”

di Italpress - 12 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Lo scorso anno abbiamo registrato un nuovo record con 477 milioni di presenze. Siamo saldamente davanti alla Francia. I numeri del primo trimestre di quest’anno sono ancora più positivi ed è proprio il turismo internazionale a dare il maggiore contributo. Dobbiamo continuare in questa direzione: il turismo è troppo importante per il nostro paese, il valore aggiunto sul Pil è di 240 miliardi e il contributo all’occupazione del 13%”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo la Conferenza dei Consoli d’Italia nel mondo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).