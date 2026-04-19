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Tartare di tonno e fragole, l’abbinamento che non ti aspetti ma che funziona davvero

Il tonno incontra la fragola in un dialogo elegante che celebra la cucina contemporanea e la purezza degli ingredienti.

di Gianluca Pascutti - 19 Aprile 2026

La tartare di tonno è uno dei piatti simbolo della cucina contemporanea, cruda, essenziale, pulita. L’idea di abbinarla alle fragole può sembrare azzardata, quasi provocatoria, ma in realtà poggia su basi tecniche solide, sia dal punto di vista sensoriale sia da quello nutrizionale. Non è una trovata da social, se costruito con criterio, questo abbinamento regge perfettamente il confronto con i grandi classici.

Perché tonno e fragole stanno bene insieme

Il tonno crudo, soprattutto se di alta qualità, ha una struttura morbida e una componente grassa importante. Le fragole, al contrario, portano in bocca freschezza, acidità naturale e una dolcezza contenuta. L’incontro tra questi due elementi crea un equilibrio intrigante, l’acidità della fragola pulisce il palato, la dolcezza esalta la sapidità del pesce, il profilo aromatico fruttato aggiunge profondità senza coprire il gusto del tonno. Il risultato è un boccone pulito, contemporaneo, con una chiara identità gastronomica.

La chiave è la tecnica, non l’effetto sorpresa

Perché la tartare di tonno con fragole funzioni davvero, la tecnica fondamentale. Il tonno deve essere freschissimo, abbattuto secondo le normative sanitarie vigenti per il consumo di pesce crudo, e tagliato al coltello in modo regolare. Le fragole devono essere mature ma integre, mai molli, e ridotte in piccoli cubetti per integrarsi alla struttura del pesce senza dominarla. Il condimento deve essere bilanciato, un olio extravergine delicato, una nota agrumata ben dosata, un sale in fiocchi. Eventuali erbe fresche, come basilico o menta, vanno usate con parsimonia per non trasformare il piatto in un esercizio di stile fine a sé stesso.

Un piatto moderno, sano e coerente

Dal punto di vista nutrizionale, l’abbinamento è coerente con le tendenze attuali. Il tonno apporta proteine ad alto valore biologico e acidi grassi omega-3, mentre le fragole contribuiscono con vitamina C, acqua e fibre, mantenendo il piatto leggero. Non si tratta di un dessert travestito, ma di un antipasto o di un secondo piatto contemporaneo, adatto a menu di pesce moderni.

Tartare di tonno e fragole

Ingredienti:

200 g di tonno fresco (abbattuto)

4 fragole mature ma sode

1 cucchiaio olio extravergine d’oliva delicato

1/2 lime (solo succo)

sale Maldon o fiocchi di sale q.b.

pepe rosa

qualche foglia di basilico o di mentuccia fresca

Procedimento:

Taglia il tonno al coltello, delicatamente, in cubetti regolari. Lava e asciuga le fragole, quindi riducile in una brunoise fine per integrarle senza sovrastare il pesce. Condisci il tonno con l’olio EVO, una leggera spremuta di lime e un pizzico di sale. Aggiungi le fragole alla tartare e mescola con delicatezza per non schiacciare la frutta. Completa con il pepe rosa e poche foglie di basilico o menta tagliate sottili. Impiatta con forma pulita e compatta, aiutandoti con un anello da cucina, mantenendo il piatto ben freddo per garantire freschezza e stabilità aromatica.

Vino in abbinamento:

Metodo Classico Brut Nature o Pas Dosé