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Torino Film Festival, sarà Ambra Angiolini a condurre la serata di apertura della 44^ edizione

di Italpress - 4 Agosto 2026

TORINO (ITALPRESS) – Sarà Ambra Angiolini a condurre la serata di apertura della 44ª edizione del Torino Film Festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre 2026. “Sono davvero felice che Ambra abbia accettato l’invito ad accompagnarci nella 44ª edizione del TFF. Dopo essere diventata fin da giovanissima un volto adorato dal grande pubblico, ha sempre avuto il coraggio di rimettersi in gioco, conquistando con talento e rigore un posto importante nel cinema e nel teatro, senza mai perdere in autenticità. È un’artista capace di parlare a pubblici diversi e di unire qualità e popolarità, due valori che al Torino Film Festival consideriamo complementari”, ha detto il direttore artistico Giulio Base.

“Ringrazio per questa opportunità da condividere, continuando a credere fortemente nella forza del cinema. Torino è uno dei panorami più belli della mia lunga scarpinata nel cinema e nel teatro. Una città che sa accogliere. Buon Festival!”, ha aggiunto Angiolini.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).