Il governo proroga il taglio accise sul gasolio fino al 25 agosto
La proroga coprirà interamente il periodo della settimana di Ferragosto, tradizionalmente caratterizzato da un picco nei volumi di traffico e da una forte domanda di carburante
Il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto: la decisione in CdM.
Taglio accise gasolio
Arriva una prima importante novità dal Consiglio dei ministri ancora in corso a Palazzo Chigi. Il governo ha approvato la proroga del taglio delle accise sul gasolio, estendendo lo sconto fiscale sui carburanti fino al prossimo 25 agosto.
La misura, attesa da milioni di automobilisti e dal settore dei trasporti, punta a contenere l’impatto dei rincari sul prezzo finale al distributore proprio nel cuore della stagione estiva e in vista dei grandi spostamenti per le vacanze.
Proroga accise gasolio: cosa cambia e per chi
A quanto si apprende da fonti di governo, l’intervento mantiene inalterata la riduzione dell’aliquota sul diesel per mitigare la pressione sui bilanci delle famiglie e delle imprese di autotrasporto.
La scadenza: lo sconto fiscale sul gasolio viene esteso ufficialmente fino al 25 agosto.
L’impatto sulle vacanze: la proroga coprirà interamente il periodo della settimana di Ferragosto. Un periodo tradizionalmente caratterizzato da un picco nei volumi di traffico e da una forte domanda di carburante.
L’intervento è destinato a calmierare non solo la mobilità privata, ma anche i costi della logistica e della distribuzione delle merci su gomma.
Consiglio dei ministri in corso: atteso il pacchetto di misure completo
La proroga del taglio accise rientra nel pacchetto di interventi economici all’esame dell’esecutivo per contrastare l’inflazione e proteggere il potere d’acquisto dei cittadini.
I dettagli tecnici sulle coperture finanziarie e gli eventuali ulteriori provvedimenti in materia energetica e fiscale verranno illustrati ufficialmente al termine della riunione del CdM durante la conferenza stampa di Palazzo Chigi.
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