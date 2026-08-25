Italpress Notizie Hi-Tech

Toscana, ecco la nuova app per gli incendi boschivi: si usa anche senza connessione dati

di Italpress - 25 Agosto 2026

FIRENZE (ITALPRESS) – Una nuova app, sviluppata dal Consorzio Lamma-Cnr, consente al Servizio Anticendi boschivi della Toscana di disporre rapidamente delle informazioni meteo di qualsiasi punto del territorio regionale – anche in condizioni di assenza di connessione telefonica e Internet –, selezionandolo sulla mappa, utilizzando la geolocalizzazione o inserendo manualmente latitudine e longitudine.

Si chiama ‘Aib-Wind Meteo sul punto’ e il primo prototipo è arrivato a una settimana dalla richiesta fatta dagli operatori dell’Antincendio boschivo. L’app consente di selezionare un punto sulla mappa, acquisirlo mediante Gps e di quel punto vengono poi restituiti i dati del nodo modellistico più vicino: direzione e velocità del vento, raffica massima, temperatura, umidità relativa e precipitazione oraria, basandosi sulle previsioni del modello Moloch del Consorzio Lamma-Cnr.

La previsione può essere scaricata o condivisa in formato testuale. Dopo il primo accesso online e l’aggiornamento, l’app conserva sul dispositivo l’interfaccia, la cartografia e l’ultima corsa modellistica scaricata. In modalità offline è ancora possibile cambiare punto e orizzonte temporale e produrre il relativo file di testo.

“Abbiamo bisogno di tecnologie sempre più adeguate e questa applicazione va proprio nella giusta direzione-dichiara il commissario straordinario del Consorzio Lamma-Cnr, Francesco Meneguzzo-. Non abbiamo creato nuovi dati meteorologici: abbiamo accorciato la distanza fra il modello e l’operatore”.

“Quando il fuoco corre, l’informazione deve correre ancora più velocemente-spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani-. Questa app dimostra che l’innovazione pubblica può nascere dall’ascolto di chi opera sul territorio e trasformare in pochi giorni una necessità concreta in uno strumento utilizzabile”.

Sara Funaro, sindaca della Città metropolitana di Firenze, definisce la app “un servizio fondamentale, soprattutto in un momento storico in cui ci sono cambiamenti climatici e in cui c’è l’esigenza di avere informazioni in tempi rapidi”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).