Attualità

Tragico incidente a Sant’Arcangelo di Romagna: muore studentessa

L'impatto fatale sulla Marecchiese: ferita l'amica che viaggiava con lei

di Maria Graziosi - 15 Dicembre 2025

Gravissimo incidente stradale a Sant’Arcangelo di Romagna, muore una studentessa. La ragazza, 18enne, era in sella al suo scooter quando è rimasta coinvolta nel sinistro. Insieme a lei c’era anche una compagna di studi che è rimasta ferita dall’impatto con un’auto guidata da una 46enne. Lo scontro s’è verificato questa mattina, intorno alle sette e mezza. Per la giovanissima purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’impatto le è costato la vita.

Studentessa muore a Sant’Arcangelo di Romagna

La 18enne, insieme all’amica, si stava recando a scuola. Quando, per cause che rimangono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul luogo della tragedia, lo scooter sul quale viaggiava s’è scontrato con la vettura. Stando ai primi accertamenti del caso, l’Honda Sh 125 delle ragazze ha impattato contro una Dacia Sandero. Al volante una donna di 46 anni, probabilmente impegnata in un cambio di direzione mentre lo scooter stava tentando un sorpasso.

Romagna a lutto

L’impatto che è costato la vita alla studentessa 18enne s’è verificato a Sant’Arcangelo di Romagna, sulla strada Marecchiese. La ragazza che viaggiava con lei, invece, è sopravvissuta al drammatico impatto. È stata trasferita, al regime del codice rosso, all’ospedale Bufalini di Cesena. Dove rimane ricoverata in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. Adesso toccherà agli agenti della polizia stradale di Rimini ricostruire le fasi e le cause dell’incidente. Una tragedia che ha insanguinato le strade e ha gettato nello sconforto tutta la Romagna.

Il precedente

Solo qualche settimana fa, sempre nel Riminese ma a Bellaria, un altro tragico incidente aveva mietuto una vittima giovanissima. Evan Oscar Delogu, fratello dell’artista Andrea Delogu, era deceduto dopo un incidente in sella alla sua moto. Il ragazzo aveva sbattuto contro un palo della luce e poi contro un altro palo. Anche per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento del 118.