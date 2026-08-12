Attualità

L’Etna paralizza lo scalo di Catania: stop ai voli fino a domani

Oltre 700 collegamenti saltati

di Redazione - 12 Agosto 2026

L’eruzione dell’Etna continua a bloccare il traffico aereo in Sicilia orientale. La Sac ha prorogato la chiusura dei settori C1 e B3 dello spazio aereo e sospende tutti i voli da e per Catania fino alle 16 di domani. Dall’inizio dell’emergenza già cancellati circa 700 voli, con centinaia di dirottamenti su Comiso, Palermo e Trapani.

La nuova chiusura: spazio aereo limitato e stop totale ai voli

La società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha comunicato il prolungamento della chiusura degli spazi aerei a Sud-Ovest (settore C1) e la chiusura del settore B3, a causa della persistente emissione di cenere vulcanica dall’Etna. Le operazioni di volo in arrivo e in partenza sono sospese fino alle 16 del 13 agosto.

La cenere vulcanica, trasportata dai venti, continua a rendere impossibile garantire condizioni di sicurezza per decolli e atterraggi, costringendo l’aeroporto etneo a un nuovo blocco operativo.

L’impatto sul traffico: 700 voli saltati in quattro giorni

Dal 8 all’11 agosto, l’eruzione ha provocato circa 700 voli cancellati o mancati, tra arrivi e partenze. Secondo i dati della Sac, circa 400 voli sono stati cancellati in partenza, mentre altri 52 risultano cancellati nella giornata odierna. La chiusura dello scalo ha generato un effetto domino su tutta la rete aeroportuale siciliana.

Dirottamenti e caos negli scali alternativi

Per far fronte all’emergenza, oltre 250 voli sono stati riprogrammati su altri aeroporti dell’isola: Comiso ha assorbito più di 100 voli dall’inizio della crisi, Palermo ha gestito circa 50 voli dirottati nella sola giornata di ieri, mentre Trapani ha accolto 22 voli. Il traffico straordinario ha generato ritardi, sovraffollamento e difficoltà logistiche, con passeggeri costretti a lunghi trasferimenti via terra.

Indicazioni ai passeggeri

La Sac invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto, poiché ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nelle prossime ore.