Trasferito al Niguarda Leonardo Bove, il 16enne ferito a Crans-Montana

Sale a dodici il numero dei pazienti ricoverati nel centro del capoluogo lombardo

di Claudia Mari - 12 Gennaio 2026

È stato trasferito all’Ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, il 16enne del liceo classico Virgilio rimasto gravemente ferito nell’incendio avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera. Il giovane, ricoverato all’Ospedale di Zurigo, è arrivato dopo giorni di attesa dovuti alle sue condizioni critiche e alle difficoltà legate al maltempo. Leonardo presenta ustioni estese su oltre il 50 per cento della superficie corporea e gravi danni provocati dall’inalazione di fumi tossici.

Con il suo arrivo, sale a dodici il numero dei pazienti ricoverati al Niguarda in seguito al rogo. Tutti si trovano nel Centro grandi ustioni dell’ospedale milanese, struttura di riferimento a livello nazionale per questo tipo di emergenze. Le condizioni dei feriti restano molto serie: ciascuno di loro è considerato in stato grave ed è in prognosi riservata. Tra i ricoverati ci sono anche tre compagni di classe di Leonardo, coinvolti nello stesso drammatico episodio.

Il trasferimento del ragazzo è stato possibile solo nella mattinata di domenica 11 gennaio, quando i medici svizzeri hanno finalmente dato il via libera al viaggio. Fino a quel momento, le sue condizioni cliniche non consentivano uno spostamento in sicurezza. A complicare ulteriormente la situazione sono state le condizioni meteorologiche. Le intense nevicate e il maltempo sulle Alpi svizzere hanno imposto uno stop temporaneo alle operazioni di volo.

Ferito a Crans-Montana, il 16enne è stato preso in carico dai medici specialisti

A confermare per primo il via libera al trasferimento era stato Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia. “Abbiamo ricevuto l’ok dai medici svizzeri al trasferimento del ragazzo milanese ferito – aveva spiegato – e le condizioni meteo ci offrono una finestra utile per il viaggio”. Nel pomeriggio, Bertolaso aveva poi aggiornato sull’avvio delle operazioni, annunciando la partenza dell’elicottero di Areu dalla base di Bergamo con a bordo l’equipe sanitaria diretta a Zurigo.

Il volo si è svolto senza ulteriori complicazioni e Leonardo è arrivato in serata al Niguarda, dove è stato immediatamente preso in carico dai medici specialisti. Ora il giovane proseguirà il lungo e delicato percorso di cure insieme agli altri studenti feriti. L’intera comunità scolastica e cittadina segue con apprensione l’evolversi delle condizioni dei ragazzi, nella speranza di segnali di miglioramento dopo giorni di grande preoccupazione.