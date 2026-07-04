Italpress Notizie Motori

Trofeo Lancia, Biasion “Numeri in crescita e nuove opportunità per i giovani” / Video

di Italpress - 4 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo del ritorno di Lancia alle corse era quello di creare un trofeo per riavvicinare i giovani al mondo dei rally e offrire loro la possibilità di gareggiare senza dover affrontare costi proibitivi”. Lo ha dichiarato Miki Biasion, due volte campione del mondo rally ed ex pilota Lancia, oggi consulente della casa torinese – che fa parte del gruppo Stellantis – a margine del Rally di Roma Capitale, dove è in programma anche il Trofeo Lancia.

“Dopo qualche perplessità iniziale, il trofeo ha ottenuto un successo enorme e i numeri delle Rally4 vendute lo dimostrano. Per questo abbiamo deciso di sviluppare anche la Rally6, una vettura ancora più accessibile dal punto di vista economico, che consentirà ai giovanissimi di avvicinarsi alle competizioni. Inoltre è nata la Rally2, una vettura molto competitiva che rappresenta il sogno nel cassetto di tanti ragazzi che oggi partecipano al trofeo”, ha spiegato Biasion.

L’ex campione del mondo ha poi commentato anche il passaggio del Mondiale Rally dalla Sardegna a Roma. “Il motorsport è sempre più anche spettacolo e il promoter ha bisogno di proporre eventi nuovi. Roma offre la possibilità di disputare una prova speciale accanto al Colosseo, garantendo una visibilità straordinaria a costruttori, piloti e sponsor. Sardegna e Roma hanno caratteristiche molto diverse, essendo una gara su sterrato e una su asfalto, ma da quanto visto nell’ultima edizione del Campionato Europeo ci sono tutti i presupposti per costruire in futuro un evento di altissimo livello”, ha concluso.

