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Renault cresce in Italia nel primo semestre, in aumento le immatricolazioni

di Italpress - 4 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Ottimo primo semestre per Renault in Italia, che registra una crescita del +3,9% in termini di volumi, rispetto al 2025, con un totale di 51.248 autovetture e veicoli commerciali, raggiungendo il 4° posto nelle vendite complessive (vs 7° posto nel 2025).

Nel canale privati, le immatricolazioni aumentano del +15,4%. Sensibile crescita per la Marca Renault anche in termini di ordini che, sempre nel canale a privati, aumentano del +35% nei primi sei mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel canale B-hatch retail, Clio consolida il posizionamento della marca sul podio, con circa 20.000 ordini registrati ad oggi. In termini di elettrificazione, Renault si conferma sul secondo gradino del podio con le vetture full hybrid E-Tech le cui immatricolazioni registrano una crescita del +19% nel primo semestre, rispetto allo stesso periodo del 2025.

Ottimo avvio commerciale per Twingo E-Tech Electric che, a soli due mesi dal lancio, supera già i 1.000 ordini, confermando un’accoglienza molto positiva da parte del mercato. Sul mercato Italia dei veicoli commerciali, in calo del -4,4% nel primo semestre 2026, i volumi Renault crescono del +9,6% rispetto all’anno precedente, registrando una crescita di quota di mercato di quasi un punto e attestandosi al quarto posto nel ranking costruttori.

“Chiudiamo il primo semestre con risultati solidi che confermano la validità della nostra strategia. Cresciamo nei volumi e, soprattutto, nel canale a privati, dove registriamo performance superiori al mercato, a testimonianza della forte attrattività della nostra gamma. L’eccellente dinamica degli ordini, in particolare tra i clienti privati, ci rende fiduciosi per i prossimi mesi e riflette la capacità di Renault di intercettare le nuove esigenze di mobilità. Proseguiremo su questa traiettoria, consolidando la nostra presenza nei segmenti chiave e accelerando sull’elettrificazione, con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più accessibili, efficienti e in linea con le aspettative dei nostri clienti” ha dichiarato Sébastien Guiges, CEO Renault Italia.

– Foto ufficio stampa Renault –

(ITALPRESS).