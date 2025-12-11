Cronaca

Truffa milionaria all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze

Nove fermati, l'inchiesta a Brescia decapita un'organizzazione internazionale

di Paolo Diacono - 11 Dicembre 2025

Truffa milionaria ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze: prendono il volo circa trenta milioni di euro. Una raffica di perquisizioni in corso in tutto il Nord Italia, scattano nove fermi. Poliziotti e forze dell’ordine in azione tra Lombardia e Veneto. Caccia aperta a un decimo indagato che, per il momento, risulterebbe ancora irreperibile. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia e condotta dagli agenti della locale Squadra Mobile, ha permesso di svelare un sistema rodato che si basava su un carosello di false fatturazioni e riciclaggio.

Truffa milionaria all’ombra del campanile di Giotto a Firenze

Questa mattina è stato eseguito il fermo a carico di nove persone. Si potrebbe dire, davvero, di ogni nazionalità. Nell’indagine, difatti, sono finiti cittadini italiani, albanesi, cinesi e nigeriani. I poliziotti hanno proceduto a decine di perquisizioni negli uffici delle numerose società coinvolte in quello che agli inquirenti è parso un circuito fittissimo di riciclaggio basato sulle fatture fasulle. Le indagini erano partite a marzo scorso, dopo una truffa subita dall’Opera di Santa Maria del Fiore, Onlus che si occupa della gestione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, del Campanile di Giotto e del Battistero di San Giovanni di Firenze.

Il caso e la scoperta

La Onlus aveva denunciato di essere stata indotta a versare bonifici su un conto corrente che era stato intestato in maniera fittizia. Un affare, quello alla base della truffa milionaria che è scoperta a Firenze, di poco inferiore agli 1,8 milioni di euro. Che, però, ha fatto partire un’inchiesta che adesso può soltanto allargarsi. Dalle prime indiscrezioni pare che il “bottino” della presunta organizzazione sia pari a qualcosa come circa trenta milioni di euro. Le indagini proseguono mentre continua la ricerca di un decimo indagato che, per il momento, è riuscito a sfuggire al fermo.