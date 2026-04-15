Esteri

Trump accusa ancora Meloni: “Mai più lo stesso rapporto”

C'eravamo tanto amati. Siamo alla fine della special relationship tra Usa e Italia?

di Martino Tursi - 15 Aprile 2026

Aridaje: Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni. Un’altra intervista, questa volta rilasciata all’emittente televisiva americana di Fox News. Nuove accuse alla premier italiana. Con cui, giura il tycoon, non potrà più avere “lo stesso rapporto” di prima. Insomma, quella che era la special relationship tra Italia e Stati Uniti, o meglio tra Chigi e la Casa Bianca, è arrivata evidentemente al capolinea. E intanto Meloni continua a non replicare alle accuse e alle contumelie che le piovono contro da Washington.

Trump e Meloni: c’eravamo tanto amati

Ma adesso è finita. Donald Trump, fedele a se stesso, continua a silurare Meloni. E in un morning show americano decreta la fine del rapporto privilegiato tra i due. “E’ stata negativa. Con chiunque ci abbia rifiutato il proprio aiuto riguardo alla situazione in Iran, non abbiamo lo stesso rapporto”, ha affermato. Non è andato per nulla giù, dunque, a Trump il fatto che il governo italiano abbia deciso di sostenere la linea europea e di non schierarsi a sostegno dello sforzo bellico di Usa e Israele contro l’Iran.

Un presidente incontrollabile

Donald Trump è un presidente a dir poco imprevedibile. Il suo secondo mandato si sta caratterizzando per una strategia del caos che sta diffondendo più panico che certezze a livello internazionale. Sia sul profilo della tenuta degli equilibri geopolitici, leggi guerre. Sia, soprattutto, sul futuro economico. Le posizioni di Washington sono a dir poco punitive per gli alleati, a cominciare dagli europei. Ora il vecchio continente “paga” per Hormuz, ma non ci sono da scordare i dazi e le strategie di “assorbimento” dell’industria europea negli States. Non c’è solo Meloni, dunque, nei pensieri di Trump. Ma c’è una realtà: agli europei, il presidente americano non piace. E il mondo inizia a interrogarsi: ci è oppure ci fa?