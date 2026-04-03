Esteri

Trump attacca ancora Bruce Springsteen su Truth e invita i sostenitori a boicottare i concerti

Il Presidente attacca e il Boss replica: “Sono libero di esprimere il mio dissenso”

di Gianluca Pascutti - 3 Aprile 2026

Donald Trump ha pubblicato su Truth Social un nuovo messaggio rivolto a Bruce Springsteen, rilanciando una contrapposizione che negli ultimi anni è diventata un elemento ricorrente del dibattito culturale americano. Nel post, il presidente ha criticato il musicista con toni personali e ha invitato i suoi elettori e il popolo MAGA a non partecipare ai concerti di Springsteen, definendolo una figura ostile alla sua amministrazione. L’intervento non riguarda misure politiche o temi istituzionali, si concentra sull’immagine pubblica dell’artista e sul suo ruolo nella cultura popolare.

La risposta di Springsteen

Durante una recente esibizione, Springsteen ha affrontato direttamente la questione. Il musicista ha dichiarato di sentirsi “libero di esprimere il proprio dissenso” nei confronti di un’amministrazione che, a suo giudizio, “non lo rappresenta”. Ha aggiunto di essere pronto a perdere una parte del pubblico se questo è il prezzo da pagare per mantenere coerenza con le proprie convinzioni civili. La sua posizione non è nuova, Springsteen ha spesso utilizzato il palco come spazio di riflessione politica e sociale. All’inizio di questo nuovo tour il Boss aveva dichiarato pubblicamente che gli show sarebbero stati «politici e molto legati a quello che sta accadendo nel Paese».

Una frattura culturale che si rinnova

Lo scontro tra Trump e Springsteen non è episodico. Nel tempo, le loro visioni si sono contrapposte su temi identitari e culturali, trasformando la divergenza politica in una dinamica personale e simbolica. Da un lato, Trump utilizza i social come strumento di comunicazione diretta verso i suoi elettori, dall’altro, Springsteen rappresenta lancia messaggi diretti alle comunità locali e alla critica sociale. Il nuovo post su Truth Social e la risposta dal palco confermano la persistenza di questa frattura. La dinamica tra i due, ormai consolidata, potrebbe trasformare anche questo episodio in un nuovo capitolo di una contrapposizione che riflette tensioni più ampie all’interno della società americana.