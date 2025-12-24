Attualità

Trump ed Epstein, nuovi documenti riaccendono il caso: viaggi, testimonianze e ombre politiche

di Andrea Scarso - 24 Dicembre 2025

Lo spettro del rapporto tra Donald Trump e Jeffrey Epstein torna a occupare il centro del dibattito pubblico. I nuovi documenti resi noti dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti riaprono interrogativi mai del tutto risolti, alimentando l’attenzione mediatica su una vicenda che continua a incidere sul clima politico americano. Al centro delle carte, migliaia di pagine finora rimaste riservate, emerge un dato destinato a far discutere: Trump avrebbe viaggiato più volte sul jet privato di Epstein negli anni Novanta.

L’elemento chiave, per ora, non è un’accusa formale ma la prossimità documentata. Un dettaglio che, nell’era della trasparenza forzata e dell’iper-esposizione, pesa sul piano della percezione pubblica e del cosiddetto retention rate dell’opinione pubblica: più documenti emergono, più la storia trattiene l’attenzione.

I voli sul “Lolita Express” e le presenze a bordo

Secondo i nuovi file, il futuro presidente avrebbe effettuato almeno otto voli sul cosiddetto Lolita Express, l’aereo privato del finanziere. In una di queste occasioni, oltre a Ghislaine Maxwell, sarebbe stata presente anche una donna di circa 20 anni, mai identificata. Non emergono, allo stato attuale, elementi che colleghino direttamente Trump alle attività criminali di Epstein, ma il quadro che si delinea è più ravvicinato rispetto a quanto noto in precedenza.

A rafforzare il contesto c’è anche una testimonianza raccolta dall’FBI nel 2020: una donna avrebbe raccontato di un presunto “party per prostitute” tenutosi a Mar-a-Lago nel 2000, con un successivo invito a una festa in onore di Epstein. Anche in questo caso, nessuna imputazione, ma un racconto che resta agli atti.

La cautela del Dipartimento di Giustizia e le reazioni politiche

Consapevole della portata esplosiva delle rivelazioni, il Dipartimento di Giustizia ha accompagnato la pubblicazione con una nota inusuale, avvertendo che i documenti includono anche affermazioni “false e sensazionalistiche”. Una precisazione che non ha fermato le critiche per la diffusione graduale delle carte: finora circa 130 mila pagine su oltre un milione disponibili.

Trump, rompendo il silenzio, ha evitato di entrare nel merito del proprio nome, scegliendo invece di esprimere solidarietà a Bill Clinton e accusando i democratici di usare i file come diversivo politico. Sul fronte opposto, l’opposizione continua a incalzare, arrivando a ipotizzare un’azione contro la ministra della Giustizia Pam Bondi.

Lettere, accuse e teorie che tornano a galla

Tra i documenti figura anche una lettera attribuita a Epstein e indirizzata a Larry Nassar, con riferimenti espliciti e volgari al presidente in carica all’epoca. Inoltre, una segnalazione anonima del 2020 menziona una presunta accusa di stupro contro Trump, mai formalizzata e priva di sviluppi giudiziari: un passaggio che resta confinato al livello di testimonianza indiretta.

Non mancano nuovi elementi su altre figure di rilievo, come l’ex principe Andrea, citato in una email del 2001 proveniente dalla residenza reale di Balmoral. E riemergono anche i dubbi sulla morte di Epstein, con riferimenti a video falsi e valutazioni psicologiche che continuano ad alimentare le teorie complottiste.

Trump ed Epstein: un caso che continua a attirare l’attenzione

Il quadro che emerge dai nuovi file non porta, almeno per ora, a incriminazioni dirette. Ma la strategia della pubblicazione progressiva, unita alla sensibilità dei nomi coinvolti, mantiene alta la tensione politica e mediatica. È una storia che evolve per accumulo: ogni documento aggiunge un tassello, ogni tassello prolunga l’attenzione. Ed è proprio questo, oggi, il vero nodo della vicenda Trump-Epstein.

