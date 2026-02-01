Italpress Top News

Ucraina, drone russo colpisce un bus: sale a 15 il numero delle vittime. Zelensky annuncia nuovo trilaterale negli Emirati

di Italpress - 1 Febbraio 2026

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Sale a 15 il numero dei morti in un attacco russo con un drone che ha colpito un autobus che trasportava minatori, come riferito dalla più grande azienda energetica privata dell’Ucraina, Dtek. La Russia ha lanciato un attacco di massa contro le miniere, ha dichiarato l’azienda. Uno degli attacchi ha colpito un autobus di linea nella città di Ternivka, che trasportava i minatori dopo il turno. Secondo il governatore dell’oblast di Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha,l’autobus di servizio trasportava minatori, civili non coinvolti nei combattimenti. In precedenza, la Russia aveva lanciato due attacchi contro la città meridionale di Zaporizhia, ferendo almeno nove persone, tra cui un bambino. Uno degli attacchi aveva come obiettivo un ospedale per la maternità .

“L’attacco russo di oggi a un autobus nella regione di Dnipro è un crimine, un crimine vistoso, che dimostra ancora una volta che la Russia è responsabile dell’escalation. Il male deve cessare. A Ternivka, distretto di Pavlohrad, un autobus di linea con a bordo dei minatori è stato colpito da droni russi. Purtroppo, ci sono stati molti morti. Le mie condoglianze a tutti i parenti e gli amici. Ci sono anche dei feriti. A Nikopol e Marhanets, ci sono state interruzioni di corrente a causa di attacchi di droni sulle linee elettriche. A Konotop, regione di Sumy, oggi i russi hanno colpito anche l’infrastruttura ferroviaria”. Così sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

ZELENSKY “NUOVO INCONTRO NEGLI EMIRATI, USA SIA PARTE ATTIVA”

“C’è stato un rapporto dal nostro team negoziale. C’è già un accordo per un incontro – un incontro trilaterale – al livello appropriato. Questo incontro si terrà la prossima settimana, come previsto, mercoledì e giovedì. Negli Emirati, come l’ultima volta. Ho appena parlato con Rustem Umerov. Ho programmato un incontro per domani per concordare il quadro della conversazione e preparare tutto. Lunedì sera, il team sarà in viaggio per i negoziati”. Così sui social il leader ucraino Volodymyr Zelensky. “Molti leader, diversi Paesi con noi in questo processo, sostengono l’Ucraina e ci stiamo coordinando quotidianamente. A febbraio, la nostra attività di politica estera sarà piuttosto seria e a partire da domani ci saranno contatti e incontri”, aggiunge.

“Ci aspettiamo che la parte americana sia altrettanto attiva, e in particolare per quanto riguarda le misure di de-escalation. Sulla riduzione degli attacchi molto dipende da ciò che la parte americana riuscirà a fare, in modo che le persone abbiano fiducia sia nel processo che nei risultati”, conclude Zelensky.

“AL LAVORO PER RIPRISTINARE LE INFRASTRUTTURE”

“Sono in corso lavori di riparazione per ripristinare le infrastrutture critiche in molte regioni dell’Ucraina. Solo a gennaio, la Russia ha lanciato contro di noi più di 6.000 droni d’attacco, circa 5.500 bombe aeree guidate e 158 missili di vario tipo. Praticamente tutti questi attacchi hanno preso di mira il settore energetico, le ferrovie e le nostre infrastrutture: tutto ciò che sostiene la vita normale”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Gli attacchi continuano. Nell’ultima settimana, la Russia ha utilizzato più di 980 droni d’attacco, quasi 1.100 bombe aeree guidate e due missili contro l’Ucraina. Stiamo registrando tentativi russi di distruggere la logistica e la connettività tra città e comunità. E’ proprio per questo che persiste la necessità di proteggere il cielo. Missili per Patriot, NASAMS, F-16 e altre piattaforme sono necessari ogni singolo giorno. Ringrazio tutti i partner che comprendono questo e ci aiutano” conclude Zelensky.

