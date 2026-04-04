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Un addio studiato? Corte Suprema, il caso Alito

Solo un malore per "disidratazione" o una uscita di scena programmata per presentare il "manifesto della contro rivoluzione"?

di Angelo Vitale - 4 Aprile 2026

Corte Suprema Usa, il recente ricovero del giudice Samuel Alito a Filadelfia ha scatenato un’ondata di sospetti che travalica il bollettino medico ufficiale di “disidratazione”.

Chi è Samuel Alito

Negli States il mondo della politica osserva con il fiato sospeso la salute del settantaseienne pilastro dei conservatori nella Corte Suprema.

Intanto, da giorni, emerge un dettaglio che profuma di intrigo politico. L’uscita programmata per ottobre 2026 del suo libro, “So Ordered: An Originalist’s View of the Constitution, the Court, and the Country” generà più di una indiscrezione.

I rumors sulla Corte Suprema

Secondo le indiscrezioni più ricorrenti a Washington, il libro non sarà un arido trattato di tecnica giuridica, ma un vero e proprio manifesto della contro-rivoluzione.

Alito starebbe preparando il terreno per un ritiro estivo leggendario, liberandosi dalla toga per trasformarsi nell’ideologo supremo della destra americana.

Nel volume sono attese rivelazioni brucianti sui retroscena della sentenza che ha cancellato la Roe v. Wade, il diritto all’aborto, e attacchi diretti alla “deriva liberal” della società.

Un tempismo perfetto

Un tempismo perfetto: un addio alla Corte entro l’estate permetterebbe a Trump di nominare un successore giovanissimo prima delle elezioni di metà mandato, blindando la Corte per i prossimi trent’anni. Il malore di Alito è stato un segnale di cedimento o l’inizio del primo atto di un’uscita di scena orchestrata per cambiare per sempre l’America?

Per Donald Trump, le possibili dimissioni di Alito rappresentano l’occasione d’oro per mettere al sicuro l’azione della magistratura.

Se il recente malore di oggi fosse l’avvisaglia di un cedimento fisico, o se fosse solo il primo atto di un’uscita di scena teatrale verso una nuova carriera da “ideologo della nazione”, il risultato non cambia. L’America è sull’orlo di una crisi istituzionale senza precedenti, affermano gli appassionati di retroscena. Un nuovo “intrigo americano”: la salute di un uomo e il lancio di un libro potrebbero riscrivere le regole del gioco democratico.