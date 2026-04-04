Esteri

Broglio, il vescovo militare che “scomunica” Trump

di Angelo Vitale - 4 Aprile 2026

(Fonte. VaticanNews)

Il vescovo militare Broglio contro Trump. La tensione tra la Casa Bianca e i vertici spirituali delle forze armate americane è arrivata a un punto di rottura che minaccia di destabilizzare l’amministrazione Trump.

Chi è Broglio

Al centro dello scontro, l’arcivescovo Timothy Broglio, capo dell’ordinariato militare statunitense- Ha lanciato un monito senza precedenti: il conflitto in corso con l’Iran non soddisfa i criteri della “guerra giusta”.

In un’intervista destinata a scuotere le fondamenta del Pentagono, Broglio ha chiarito che l’offensiva voluta da Donald Trump contro Teheran non può essere considerata moralmente accettabile secondo la dottrina cattolica e filosofica classica.

Secondo l’arcivescovo, la guerra deve essere l’estrema ratio, un principio che Washington sembra aver ignorato optando per un attacco preventivo volto a “compensare una minaccia prima ancora che si realizzi”. Solo un dibattito teologico? Piuttosto, un siluro politico lanciato contro la legittimità delle operazioni militari americane nel Golfo.

Il vescovo militare che non vuole “pregare in ginocchio” per la vittoria di Trump

Mentre il Segretario della Difesa Pete Hegseth invita gli americani a “pregare in ginocchio per la vittoria in nome di Gesù Cristo”, Broglio si allinea fermamente alla posizione di Papa Leone XIV, il primo pontefice nato negli Usa, che sta premendo per un “off-ramp”, una via d’uscita diplomatica immediata.

Un’altra falla della Casa Bianca

Il rischio per Trump è enorme. Se i generali e gli ammiragli dovessero iniziare a mettere in discussione l’autorità morale del loro comandante in capo seguendo le parole del loro arcivescovo, la catena di comando potrebbe incrinarsi.

Broglio ha già suggerito che, sebbene i soldati semplici debbano obbedire, i vertici militari hanno lo spazio etico per “guardare le cose in modo diverso”. La rivolta dei cappellani è iniziata e il silenzio dei media italiani su questo strappo rischia di farci trovare impreparati davanti a una crisi di coscienza che potrebbe fermare i motori della macchina da guerra americana.