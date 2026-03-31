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“Un italiano sulla Luna”: accordo Urso – Nasa

La direzione è tracciata, ma il risultato finale dipenderà dalla capacità di trasformare questa opportunità in una partecipazione effettiva

di Giorgio Brescia - 31 Marzo 2026

Un'immagine dal profilo X del presidente dell'Agenzia Spaziale Italia, Teodoro Valente, che annuncia la firma tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, con delega allo spazio, e dall'amministratore capo della Nasa Jared Isaacman, , a Washington, per l'accordo di cooperazione che porterà un astronauta italiano a camminare sulla Luna

“Un italiano sulla Luna”: l’intesa tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e la Nasa. La strategia che va oltre l’annuncio simbolico, nel cuore del programma Artemis.

L’idea di un astronauta italiano coinvolto nelle future missioni lunari, una prospettiva legata a precisi sviluppi industriali e scientifici.

Quando potremmo vedere un italiano sulla Luna

Per capire quando questa prospettiva potrebbe concretizzarsi bisogna guardare al calendario del programma Artemis, che scandisce il ritorno dell’uomo sulla Luna.

Dopo la missione Artemis II, in partenza e destinata a orbitare attorno al satellite senza atterraggio, il passaggio chiave sarà Artemis III. Atteso tra il 2027 e il 2028, prevederà il ritorno sulla superficie lunare.

Nelle missioni successive, lo spazio per partner internazionali come l’Italia. Realistico immaginare la presenza di un astronauta italiano, in un contesto di cooperazione più ampio e strutturato.

L’accordo Urso-Nasa: cosa prevede

L’intesa siglata da Adolfo Urso con la Nasa non si limita a evocare la partecipazione italiana alle missioni, ma costruisce un ruolo concreto lungo tutta la filiera spaziale. L’Italia punta infatti a rafforzare il proprio contributo industriale nello sviluppo di moduli abitativi, sistemi logistici e tecnologie fondamentali per la permanenza umana sulla Luna.

Parallelamente, l’accordo apre a una cooperazione più stretta sul piano scientifico e tecnologico, che riguarda infrastrutture lunari, sistemi di supporto vitale e soluzioni per missioni di lunga durata.

In questo quadro, il tema degli astronauti. Una maggiore integrazione tra Agenzia Spaziale Italiana, Agenzia Spaziale Europea e Nasa aumenta concretamente le possibilità che un italiano venga selezionato per le future missioni.

Cosa significa davvero “un italiano sulla Luna”

Un italiano sulla Luna significa in realtà più di una presenza simbolica. L’accordo rafforza il peso dell’Italia negli equilibri internazionali del settore spaziale, posizionandola tra i partner rilevanti in una nuova fase di competizione e cooperazione globale.

Le ricadute economiche, altrettanto significative. Perché il coinvolgimento nei programmi lunari genera opportunità per l’industria aerospaziale nazionale e per tutta la filiera tecnologica collegata.

A questo si aggiunge un aspetto strategico legato allo sviluppo di competenze avanzate, spesso con applicazioni sia civili sia industriali. Infine, un evidente ritorno in termini di immagine e visibilità internazionale, che accompagna la partecipazione a una delle più ambiziose imprese scientifiche del nostro tempo.

Limiti e incognite

Nonostante il quadro promettente, elementi di incertezza impediscono di considerare questo scenario come già definito. La selezione degli astronauti rimane infatti nelle mani di Nasa ed Esa, quindi non automatica né garantita. Inoltre, il programma Artemis ha già mostrato in passato una certa elasticità nei tempi, con possibili slittamenti che potrebbero influenzare anche il coinvolgimento dei partner internazionali.

In più, un fattore interno. Il ruolo dell’Italia dipenderà dalla continuità degli investimenti e dalla capacità di mantenere una posizione competitiva nel lungo periodo. In altre parole, una prospettiva concreta ma ancora aperta.

Un investimento strutturato

L’accordo tra Adolfo Urso e la Nasa segna un passaggio importante nella strategia italiana nello spazio e rafforza il legame con il programma Artemis. Più che una promessa immediata, rappresenta un investimento strutturato. Potrebbe tradursi, entro la fine del decennio, nella presenza concreta di un astronauta italiano in orbita lunare o sulla superficie del nostro satellite.

La direzione è tracciata, ma il risultato finale dipenderà dalla capacità di trasformare questa opportunità in una partecipazione effettiva.