Editoriale

Un miliardo di buone ragioni per stare dalla parte di Trump

di Adolfo Spezzaferro - 11 Novembre 2025

Un miliardo di buone ragioni per stare dalla parte di Trump. Stavolta per chi fa il nostro lavoro è impossibile non schierarsi con il presidente Usa, che esige una rettifica alla Bbc entro venerdì altrimenti chiederà non meno di un miliardo di dollari di risarcimento per il video fake con cui la tv pubblica britannica ha messo in bocca al tycoon parole mai pronunciate.

Al di là dell’impatto devastante sui cittadini Uk che ora difficilmente crederanno ancora ai tg della Bbc, con un danno incalcolabile per l’autorevolezza per il massimo livello istituzionale di una rete televisiva – essere servizio pubblico -, quello che condanniamo è l’ideologizzazione dell’informazione. Stiamo parlando di pura e semplice propaganda – come quando si pubblicano foto di un bombardamento ucraino su un mercato russo e si accusa invece Mosca di aver colpito i civili di Kiev.

Così come certi “scoop” di Report, che tutto sono tranne che informazione, men che mai giornalismo d’inchiesta. Sì alla libertà di stampa, no alla libertà di abusarne per fare politica o per diffondere fake news.