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Un progetto Interreg NEXT Italia-Tunisia per risparmiare l’acqua in agricoltura

di Italpress - 5 Settembre 2026

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Rafforzare l’efficienza nell’uso delle risorse idriche in agricoltura e favorire lo scambio di esperienze tra Italia e Tunisia. È l’obiettivo del progetto ERPAD – “Eau Ressource Pour l’Agriculture de Demain”, finanziato dal programma Interreg NEXT Italia-Tunisia, nell’ambito del quale è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto alle imprese del settore frutticolo dei due Paesi. Il progetto è guidato da Microfinanza Srl, in qualità di capofila, in partenariato con l’Università degli Studi di Catania, FORIS e l’Institut Supérieur Agronomique de Chott Mariem. L’iniziativa punta a promuovere una gestione più sostenibile ed efficiente dell’acqua in agricoltura, favorendo al contempo la condivisione di esperienze e buone pratiche tra la Sicilia e la Tunisia. L’avviso è rivolto alle imprese frutticole con sede operativa nelle province siciliane di Catania, Messina e Ragusa e, in Tunisia, nelle aree di Sousse e Nabeul. Sono interessate le aziende attive nei comparti degli agrumi, della frutta fresca, della frutta a guscio e dei frutti esotici.

Le imprese selezionate beneficeranno di un percorso di assistenza tecnica e accompagnamento personalizzato, comprendente l’analisi del bilancio idrico aziendale, l’individuazione di interventi per migliorare l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua, la predisposizione di un business plan e il supporto nell’individuazione di opportunità di finanziamento. Il termine per presentare le candidature è fissato al 20 settembre 2026 alle ore 17. Secondo quanto reso noto dai promotori, ERPAD mira ad accompagnare le imprese verso un’agricoltura più efficiente, sostenibile e resiliente nella gestione della risorsa idrica, rafforzando al contempo la cooperazione tra Sicilia e Tunisia.

– foto Pexels.com –

(ITALPRESS).