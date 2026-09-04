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GP d’Italia, con “La Tavolata”, Barilla riunisce la “Paddock Family” a Monza

di Italpress - 4 Settembre 2026

MONZA (ITALPRESS) – Con “La Tavolata”, Barilla riunisce la famiglia del paddock sulla griglia di partenza di Monza. Giovedì sera 3 settembre, in vista del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026, Barilla ha trasformato uno dei circuiti più veloci e competitivi del motorsport in un luogo in cui la “Paddock Family” è stata la protagonista principale. Più di 200 ospiti si sono, infatti, riuniti attorno a un unico tavolo tra cui piloti, Team Principal, meccanici, ingegneri, strateghi, driver della safety e medical car, personal trainer e tecnici degli pneumatici. Gli stessi professionisti la cui collaborazione, precisione e fiducia sono alla base di ogni gara, ogni decisione e ogni performance.Un tavolo lungo quasi 100 metri imbandito con piatti a base di pasta. “La Tavolata” è il primo evento di questo tipo organizzato da Barilla e Formula 1. Ospiti dall’intero ecosistema della Formula 1 – come il pilota della scuderia VCARB Yuki Tsunoda e il suo ingegnere di pista Alexandre Iliopoulos – hanno celebrato insieme il principio che accomuna ogni corsa: le migliori performance non si ottengono mai da soli.“Quando gareggiavo in Formula 1, ho imparato molto velocemente che ogni giro, ogni decisione e ogni risultato dipendevano anche dalle persone intorno a me – ha dichiarato Paolo Barilla, Vice Presidente del Gruppo Barilla ed ex pilota di Formula 1 -. Le auto e le tecnologie di oggi sono molto diverse, ma questo principio non è cambiato. Dietro ogni prestazione c’è una squadra la cui fiducia, competenza e dedizione rendono possibile il successo. ‘La Tavolatà celebra queste persone e il ruolo che svolgono in ogni fine settimana di gara. I momenti che abbiamo condiviso attorno al tavolo hanno aggiunto un senso di amicizia e gioia all’adrenalina della competizione”.Curata dallo chef tre stelle Michelin Massimo Bottura, la cena ha celebrato l’ospitalità italiana attraverso un menù ideato attorno alla pasta Barilla, in collaborazione con DO&CO, fornitore ufficiale del Formula 1 Paddock Club.“Le migliori prestazioni non sono mai uno sforzo individuale – ha affermato Bottura -. Che si punti al podio a Monza o che si gestisca un ristorante Michelin, il successo appartiene sempre alla squadra. Ecco perchè dico sempre: ‘Da solo sono Massimo Bottura; insieme siamo la Famiglia Francescanà. Dare vita a ‘La Tavolatà con Barilla è una celebrazione della comunità culinaria che guida la nostra quotidianità”.Per una sera, il solito ritmo del paddock è cambiato. Piloti, ingegneri e meccanici si sono riuniti lontano dall’intensità del fine settimana di gara, creando uno spazio di condivisione autentica e celebrando lo spirito di squadra che guida ogni traguardo in pista. “La Tavolata” ha così richiamato l’attenzione sulle tantissime mani, menti e relazioni che rendono possibile la Formula 1 oltre ciò che vedono i tifosi, da dietro le quinte. “Sono entusiasta di aver partecipato a ‘La Tavolatà questa sera insieme a Barilla. In Formula 1, non si guida mai da soli e la serata di oggi ha mostrato quante persone servano davvero per vincere, sia in pista sia fuori – ha dichiarato Yuki Tsunoda, pilota della scuderia Visa Cash App Racing Bulls -. Il lavoro di squadra è al centro di tutto ciò che facciamo ed è in momenti come questi che si costruiscono relazioni e fiducia. E’ qualcosa che riusciamo a fare raramente durante un weekend di gara, motivo per cui farlo in questa occasione è stato davvero speciale”.“Quando correvo, alcune delle relazioni più importanti si sono costruite lontano dalle telecamere. Con ingegneri, meccanici, strateghi e con tutti coloro che dovevano fidarsi l’uno dell’altro quando la pressione era al massimo – ha commentato il campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg -. Questo è ciò che rende una serata come questa così significativa. Riunisce le persone che garantiscono determinate performance e ci ricorda che, in fin dei conti, le corse sono uno sport di squadra basato sul contatto umano”.

– foto ufficio stampa Barilla –(ITALPRESS).