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Urso “Aiuti mirati a imprese e famiglie se i prezzi dei carburanti dovessero risalire”

di Italpress - 13 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – In caso di una nuova crisi prolungata nello stretto di Hormuz, il governo punterà su sostegni selettivi per imprese e famiglie. “No a interventi a pioggia, preferisco interventi mirati per imprese e famiglie a reddito più basso. Ma dipenderà dagli eventi: nulla è da escludere”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista a Repubblica. “I mercati si stanno attrezzando a una situazione di prolungata instabilità: l’Opec aumenta la produzione e si rafforzano rotte alternative. Ma il mondo in cui viviamo è segnato da conflitto, imprevedibilità e incertezza. Dobbiamo ridurre la dipendenza dall’estero e puntare sull’autonomia strategica, a partire da energia elettrica e materie prime critiche“. Tornerà a fare pressing sui petrolieri? “Serve responsabilità da parte di tutti. Se però i prezzi alla fonte dovessero crescere sensibilmente a fronte di blocchi alla navigazione, adotteremo misure efficaci e tempestive, come già fatto”, ribadisce Urso.

– foto IPA Agency –

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