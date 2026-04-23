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Vespa compie 80 anni, da icona italiana a simbolo globale di mobilità

di Italpress - 23 Aprile 2026

PONTEDERA (PISA) (ITALPRESS) – Era il 23 aprile 1946 quando Piaggio depositava il brevetto della Vespa, destinata a diventare molto più di un semplice mezzo di trasporto: una vera icona globale di stile, libertà e innovazione. In ottant’anni di storia e con quasi 20 milioni di esemplari diffusi sulle strade dei cinque continenti, Vespa ha accompagnato intere generazioni, contribuendo a ridefinire il concetto di mobilità individuale e trasformandosi in un simbolo universale del design italiano.Fin dagli esordi, Vespa ha saputo distinguersi per soluzioni tecniche rivoluzionarie, come la carrozzeria portante in acciaio, e per un’estetica riconoscibile e senza tempo. Ma il suo successo non si è limitato all’ingegneria: il marchio è diventato un fenomeno culturale capace di attraversare epoche e confini, influenzando musica, cinema, moda e stili di vita. Da mezzo accessibile nel dopoguerra a oggetto di culto contemporaneo, Vespa ha unito giovani di culture diverse, diventando un vero “trait d’union” tra generazioni. Dopo l’inizio del XXI secolo, il marchio ha vissuto una nuova stagione di espansione: dalle 58mila unità prodotte nel 2004 si è passati a oltre 200mila veicoli annui nel 2018, con più di due milioni di Vespa realizzate nell’ultimo decennio. Oggi la produzione è distribuita tra Pontedera, in Italia, cuore storico del marchio, e gli stabilimenti di Vietnam e India, a conferma di una vocazione internazionale sempre più marcata.La gamma attuale coniuga tradizione e innovazione: modelli come Vespa Primavera e Sprint incarnano lo spirito giovane e dinamico del brand, mentre la famiglia GTS rappresenta l’anima più potente e versatile. Accanto a queste, la Vespa 946 esprime l’eccellenza artigianale e tecnologica, con edizioni speciali come la versione “Horse” 2026 che celebra eleganza e simbolismo. Oggi Vespa continua a essere molto più di uno scooter: è un linguaggio globale, un oggetto di design e un simbolo di identità italiana capace di rinnovarsi senza perdere la propria essenza.

foto: ufficio stampa Piaggio Group

(ITALPRESS).