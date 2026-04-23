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Cina, le industrie legate alle zone rurali in crescita nel primo trimestre

di Italpress - 23 Aprile 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le industrie rurali della Cina hanno mantenuto un solido slancio di crescita nel primo trimestre del 2026, con la trasformazione agroalimentare, il turismo rurale e l’integrazione industriale che hanno tutti registrato risultati di rilievo, ha affermato oggi il ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali in una conferenza stampa.

La produzione a valore aggiunto delle imprese di trasformazione agroalimentare con un fatturato annuo dell’attività principale di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,91 milioni di dollari USA) è aumentato del 6,8% su base annua nel periodo gennaio-marzo, secondo il ministero.

Il tempo libero e il turismo nelle aree rurali hanno registrato una solida espansione, favorita dalle spese durante le vacanze e da un crescente interesse per i viaggi esperienziali. Nelle campagne stanno emergendo nuovi scenari di consumo, con un numero crescente di giovani imprenditori che avviano attività alberghiere e caffè rurali come nuovi percorsi professionali.

Inoltre, l’integrazione industriale ha continuato ad approfondirsi. Finora quest’anno il governo ha sostenuto la creazione di 40 cluster industriali con vantaggi distintivi e di 50 parchi industriali agricoli moderni, nonchè lo sviluppo di 200 cittadine con una forte industria agricola.

Guardando avanti, il ministero ha affermato che lavorerà per rafforzare ulteriormente le industrie rurali. Saranno compiuti solidi sforzi per coltivare marchi locali distintivi, sviluppare imprese leader, estendere e potenziare le catene industriali, ampliare nuove attività rurali basate sull’esperienza e rafforzare il sostegno politico all’imprenditoria rurale attraverso un aumento dei finanziamenti e dell’uso dei terreni.

I dati ufficiali hanno inoltre mostrato che, nei primi tre mesi, il reddito disponibile pro capite dei residenti rurali è aumentato del 5,4% in termini reali rispetto a un anno prima, superando la crescita del reddito urbano di 2,2 punti percentuali.

Nel frattempo, nel primo trimestre gli investimenti in immobilizzazioni nel settore primario sono aumentati del 15,9% su base annua, inclusi la costruzione di terreni agricoli ad alto standard e il potenziamento delle strutture. Le vendite al dettaglio di beni di consumo nelle aree rurali sono aumentate del 3,1%, mentre il governo ha lavorato per ampliare gli scenari di consumo rurale e stimolare la spesa. (ITALPRESS). -Foto Xinhua-