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Volvo Trucks, 5 stelle Euro NCAP per camion distribuzione regionale

di Italpress - 23 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – Volvo Trucks continua a eccellere nelle valutazioni di sicurezza Euro NCAP con un nuovo test che assegna al Volvo FM il risultato massimo di cinque stelle. Sette modelli di camion Volvo hanno ricevuto una valutazione di cinque stelle da Euro NCAP, a conferma dell’attenzione di Volvo alla sicurezza senza compromessi. L’ultima valutazione di sicurezza Euro NCAP si basa su un test in cui l’organizzazione si è concentrata sui camion in un segmento da loro definito “Distribuzione Regionale” e Volvo ha partecipato con il modello Volvo FM con configurazione carro 4×2. Ancora una volta, Volvo ha ottenuto la valutazione massima Euro NCAP di 5 stelle per le prestazioni di sicurezza.Questi sono i modelli di camion Volvo che finora hanno ottenuto 5 stelle nella valutazione Euro NCAP: Volvo FM 4×2 trattore, Volvo FM 4×2 carro, Volvo FM 6×2 carro, Volvo FH 4×2 trattore, Volvo FH 6×2 carro, Volvo FH Aero 4×2 trattore, Volvo FH Aero 6×2 carro.“Ancora una volta, abbiamo visto una prova chiara che Volvo mantiene il suo impegno: la sicurezza resta al centro di tutto ciò che facciamo”, afferma Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. “Continueremo a spingere l’innovazione per rimanere all’avanguardia nella sicurezza e per proteggere i conducenti, così come tutti gli altri utenti della strada”.Tutti i modelli di camion Volvo valutati da Euro NCAP non solo hanno ottenuto il punteggio massimo in termini di sicurezza, ma soddisfano anche i cosiddetti criteri City Safe di Euro NCAP, grazie sia a un’ottima visibilità sia alle elevate prestazioni dei sistemi di sicurezza attiva Volvo, progettati per proteggere pedoni e ciclisti nelle situazioni di traffico urbano. Volvo è stata la prima casa costruttrice di camion a ottenere il massimo di 5 stelle quando Euro NCAP lanciò la sua prima valutazione dedicata alla sicurezza dei veicoli pesanti nel 2024. Una valutazione di 5 stelle da Euro NCAP significa che il camion soddisfa o supera criteri quali il supporto al conducente e l’evitamento delle collisioni, offrendo sicurezza stradale al conducente e agli utenti della strada circostanti. La visione di Volvo Trucks di un futuro a zero incidenti è il principio guida dell’azienda nel suo impegno a migliorare continuamente la sicurezza dei veicoli e del traffico, e l’azienda continuerà a sviluppare sistemi di sicurezza che non solo offrano protezione, ma che siano anche in grado di prevedere i rischi e ridurre gli incidenti.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

(ITALPRESS).