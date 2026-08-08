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Malta, quattro offerte presentate per il progetto di energia rinnovabile dal Nord Africa

di Italpress - 8 Agosto 2026

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Quattro proposte sono state presentate per un progetto volto a produrre energia rinnovabile in Nord Africa e trasportarla a Malta attraverso un interconnettore. Lo ha reso noto Interconnect Malta, spiegando che le offerte sono state presentate nell’ambito di una consultazione preliminare di mercato (PMC), avviata per valutare l’interesse degli investitori e la preparazione del mercato allo sviluppo di progetti di produzione di energia rinnovabile in Nord Africa collegati direttamente a Malta.

Le proposte sono state presentate da consorzi e gruppi composti da società maltesi e internazionali con esperienza nei settori dell’energia, delle infrastrutture, dell’ingegneria e dello sviluppo di progetti. La prossima fase prevede una valutazione dettagliata delle informazioni tecniche e finanziarie fornite, al fine di determinare la fattibilità tecnica ed economica dell’iniziativa. Secondo Interconnect Malta, le offerte forniranno al governo elementi concreti a supporto delle future scelte e decisioni in materia di politica energetica.

“La presentazione delle quattro proposte dimostra che esiste un interesse concreto del mercato per questa opportunità”, ha dichiarato la ministra dell’Energia, dell’Ambiente e della Rigenerazione del Grand Harbour, Miriam Dalli. Il progetto potrebbe consentire a Malta di accedere alle importanti risorse solari ed eoliche del Nord Africa, contribuendo a diversificare il mix energetico nazionale e a ridurre la dipendenza da una singola fonte o rotta di approvvigionamento. L’iniziativa potrebbe inoltre rafforzare la resilienza energetica del Paese, contribuire agli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione e consolidare il ruolo strategico di Malta tra il Nord Africa e l’Europa meridionale.

Il progetto rientra nella visione delineata dal documento governativo Malta’s Energy Shift, che punta a rafforzare la cooperazione energetica nel Mediterraneo e a sviluppare una rete di interconnessioni tra Nord Africa ed Europa meridionale.

“Le quattro proposte forniranno al gruppo di valutazione preziose informazioni tecniche, commerciali e finanziarie sulle soluzioni presentate dal mercato”, ha affermato Alexandra Meli, Divisional Manager di Interconnect Malta.

La valutazione prenderà in esame gli assetti di produzione, le infrastrutture di trasmissione, i modelli di realizzazione, i costi indicativi, i tempi di attuazione e i rischi tecnici. Interconnect Malta prevede inoltre di incontrare gli operatori economici partecipanti per consentire loro di illustrare più dettagliatamente le rispettive proposte e fornire eventuali chiarimenti. I risultati della valutazione contribuiranno alle future decisioni del governo maltese in materia di politica energetica.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).