Violenza sessuale di gruppo: richiesti 10 anni di carcere per l’olimpionico Pizzolato

La vittima, una turista finlandese, abusata secondo le accuse in un residence nel 2022

di Dave Hill Cirio - 6 Dicembre 2025

Antonino PIzzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 per il sollevamento pesi

La Procura di Trapani ha chiesto 10 anni di carcere per Antonino Pizzolato, campione olimpico di sollevamento pesi, accusato di violenza sessuale aggravata di gruppo. La vittima sarebbe una turista finlandese, abusata nel luglio 2022 a Trapani da Pizzolato e altri tre uomini, secondo le accuse. Il processo tornerà in aula a gennaio: ora la parola passa alle difese.

Pizzolato, la Procura chiede una condanna 10 anni

La Procura di Trapani ha formalizzato la richiesta di 10 anni di reclusione per Pizzolato. Identica pena è stata chiesta per gli altri tre imputati: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Anche la parte civile ha condiviso la richiesta della pubblica accusa.

Secondo l’accusa i quattro uomini avrebbero commesso atti di violenza sessuale di gruppo. I magistrati titolari del procedimento sono Andrea Tarondo e Giulia Sbocchia.

La violenza sessuale di gruppo: dove, quando, come

L’episodio contestato risale al luglio 2022 e sarebbe avvenuto a Trapani. La vittima, una turista finlandese di 27 anni, avrebbe conosciuto Pizzolato e i tre amici in un ristorante, mentre era in compagnia di altre sue connazionali.

La donna, dopo aver bevuto, si sarebbe allontanata dal gruppo di amiche e avrebbe seguito gli imputati. I quattro l’avrebbero accompagnata in un residence nelle vicinanze, dove si sarebbero consumati i rapporti sessuali. Secondo la ricostruzione accusatoria, gli atti sarebbero avvenuti senza il suo consenso. La violenza si sarebbe fermata quando la giovane, in lacrime, avrebbe chiesto di tornare in albergo.

Secondo la Procura non sarebbe emerso alcun elemento capace di dimostrare la presenza di un consenso libero e consapevole.

Il processo è stato aggiornato: le arringhe delle difese sono fissate per gennaio.

Chi è Pizzolato: la carriera e il passato sportivo

Antonino “Nino” Pizzolato è un atleta italiano di sollevamento pesi, originario di Castelvetrano, in provincia di Trapani.

Ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nella categoria 81 kg e un’altra medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi 2024 nella categoria 89 kg.

È tesserato per il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, legato alla Polizia di Stato.

Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo negli 81 kg, nel sollevamento pesi

Nel 2018 aveva già ricevuto una squalifica di dieci mesi dalla Federazione Italiana Pesistica per comportamento violento e intimidatorio verso altri atleti.

L’iter giudiziario

Il rinvio a giudizio di Pizzolato e degli altri tre imputati risale al 2024, dopo la denuncia della turista finlandese.

Con la richiesta di 10 anni per ciascuno, il procedimento entra ora nella fase delle arringhe difensive. Dopo l’ultima udienza, il tribunale pronuncerà la sentenza.

Al momento non risultano sanzioni sportive aggiuntive rese note pubblicamente a carico dello sportivo.