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Ysl saluta Anthony Vaccarello: finisce l’era d’oro della maison

Se ne va il decennale pioniere creativo da YSL, il saluto pubblico e i sinceri ringraziamenti degli amministratori. Chi sarà ora a prendere le redini della prestigiosa Maison parigina?

di Cristiana Flaminio - 9 Ottobre 2026

È finita un’epoca in casa Yves Saint Laurent. L’ennesima. Se ne è andato Anthony Vaccarello. Che, per dieci anni, ha tenuto il timone della casa di moda fondata dal geniaccio turbolento tenuto a battesimo da quel gigante che fu Christian Dior. Come ogni addio che si rispetti, è stato anticipato dalle solite voci. Subito dopo la presentazione di quella che sarebbe stata l’ultima collezione da lui firmata, a Parigi il 29 settembre scorso. Kering, raccolte le voci, le idee e le penne, ha confermato i boatos. E ha ufficializzato il divorzio. Vaccarello non è più alla guida di Ysl.

Vaccarello lascia Yves Saint Laurent

Luca De Meo, il Ceo venuto da Renault a raddrizzare le sorti del lusso francese, ha salutato l’ormai ex direttore creativo. “Desidero esprimere la mia sincera gratitudine ad Anthony per il contributo apportato a Saint Laurent negli ultimi dieci anni. Grazie alla sua visione creativa e ai suoi elevati standard, ha contribuito a rafforzare l’influenza di una delle più prestigiose Maison di alta moda francesi, mentre ci apprestiamo ad aprire un nuovo capitolo della sua storia”. Speriamo solo che la lezione su Gucci sia stata compresa e che a Yves Saint Laurent sia risparmiato lo stesso destino.

Il “saluto” di Ysl

Cédric Charbit, presidente e amministratore delegato di Saint Laurent, non ha voluto far mancare il suo saluto a Vaccarello: «Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento ad Anthony per i dieci anni di dedizione al servizio della maison. Nel corso del suo mandato, ha condotto Saint Laurent lungo una traiettoria di straordinario sviluppo, contribuendo ad affermarla ai massimi livelli in termini di desiderabilità e immagine, e realizzando un lavoro di assoluto rilievo sia sotto il profilo creativo sia per il suo impatto culturale”.

Chi viene ora?

Boh. Non si sa. La maison comunicherà a breve la propria nuova guida creativa. Si è riservata di rendere pubblica la decisione. Ma il toto-stilista è già aperto. Intanto Anthony Vaccarello si prepara. Ha riposto in valigia tutto l’oro che ha potuto e che ha sparso, a piene mani, sugli abiti disegnati e sulle passerelle di mezzo mondo. Per lui, che ha 46 anni ed è belga, si prospetta qualche nuova grande avventura. Forse chissà, sarà richiamato lui, dal Ceo Francesca Bellettini che nel 2016 lo volle fortemente a Ysl, a Gucci a rilanciare un brand che s’è un po’ impigrito negli anni? Chissà. Staremo a vedere.

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