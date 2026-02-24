Esteri

Zelensky: “Putin ha fallito, l’Ucraina è ancora in piedi”

Il videomessaggio del presidente ucraino per i quattro anni di guerra: "Non abbiamo perso la nostra statualità"

di Cristiana Flaminio - 24 Febbraio 2026

“Putin ha fallito”, parola di Volodymyr Zelensky. Che nel quarto anniversario dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina ha parlato in un video messaggio della situazione e della sua visione dell’andamento del conflitto. Una visione che, chiaramente, pende dalla sua parte. E che tende a sottolineare come Kiev abbia tutte le carte in regola per uscire vincitrice dallo scontro con Mosca. Senza dimenticare, però, l’impegno verso la pace che deve essere “solida e duratura”.

Zelensky: “Putin ha fallito”

Per il presidente ucraino, Putin ha fallito. Perché, come ha spiegato nel suo messaggio, il Cremlino “non ha raggiunto i suoi obiettivi di guerra”. Su tutti, non sarebbe riuscito a “piegare gli ucraini”. In definitiva la visione di Zelensky è chiara. Putin, dice il capo di Kiev, “non ha vinto questa guerra”. Che continua lodando il coraggio del suo popolo. “Oggi – dice ancora il presidente ucraino – sono esattamente quattro anni da quando Putin ha preso Kiev in tre giorni. E questo in realtà dice molto sulla nostra resistenza, su come l’Ucraina abbia combattuto tutto questo tempo. Milioni dei nostri cittadini sono dietro queste parole. Queste parole sono molto coraggio, molto duro lavoro, resistenza e un lungo percorso che l’Ucraina sta superando dal 24 febbraio”.

“Abbiamo conservato l’Ucraina”

Ripensando all'inizio dell'invasione e riflettendo sul presente, abbiamo tutto il diritto di dire: abbiamo difeso la nostra indipendenza, non abbiamo perso la nostra statualità". Per queste ragioni, il presidente ucraino ha deciso di celebrare i quattro anni di guerra asserendo che Putin ha fallito.