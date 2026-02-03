Attualità

18° Business Symposium allo Yacht Club de Monaco

di Redazione - 3 Febbraio 2026

Dall’articolo di La Presse – Nel Principato la cena-dibattito con i principali protagonisti del settore dello yachting internazionale

Giovedì 5 febbraio, lo Yacht Club de Monaco riunirà i principali protagonisti del settore dello yachting internazionale in occasione del 18° Business Economic Symposium – La Belle Classe Superyachts, organizzato sotto forma di cena-dibattito nell’ambito dell’iniziativa collettiva Monaco, Capital of Advanced Yachting. Dedicata al tema “Yachting 2035: la trasformazione economica del settore di fronte ai nuovi standard ambientali”, questa nuova edizione offrirà una visione prospettica delle trasformazioni strutturali in atto nell’industria dei superyacht, in un contesto di sfide normative, economiche e finanziarie.

D’Alessandri: “Yachting parte di ecosistema economico, ambientale e umano “

Secondo Bernard d’Alessandri, direttore e segretario generale dello Yacht Club de Monaco: «Lo yachting non può più essere considerato in modo isolato. Fa parte di un ecosistema economico, ambientale e umano che richiede una visione collettiva e di lungo periodo».

In un contesto caratterizzato dall’accelerazione delle trasformazioni demografiche, geopolitiche, tecnologiche e ambientali, il settore si trova oggi a un punto cruciale. Con un impatto economico globale stimato in 54 miliardi di euro e una produzione concentrata per circa l’80% in Europa, il settore dello yachting è chiamato a conciliare la creazione di valore, la competitività e l’adattamento a quadri normativi in rapida evoluzione. Per supportare questa riflessione, il simposio riunirà diverse voci di riferimento.

I relatori del Business Symposium

Francesca Webster, direttrice responsabile di SuperYacht Times, aprirà i lavori con un’analisi basata sui dati più recenti del Global Order Book, gettando le basi economiche del dibattito e mettendo in evidenza le dinamiche attuali della flotta, del portafoglio ordini e del mercato delle imbarcazioni usate. La dott.ssa Nathalie Hilmi, esperto in macroeconomia, finanza internazionale e sviluppo sostenibile offrirà un approfondimento sull’impatto dei nuovi standard ambientali, destinati a diventare un criterio economico strutturante per l’intera filiera, dalla progettazione degli yacht alla loro gestione e al refit. Max Kunkel, economista di UBS, proporrà un’analisi macroeconomica e geopolitica, individuando le principali dinamiche di lungo periodo, quali demografia, deglobalizzazione, decarbonizzazione, digitalizzazione e debito., che influenzano le strategie di investimento e il finanziamento della transizione. Infine, Marnix Hoekstra, Co-Creative Director e Partner di Vripack, illustrerà l’evoluzione delle aspettative degli armatori, presentando progetti in cui sostenibilità, innovazione e creazione di valore sono integrate fin dalle prime fasi di progettazione e prefigurando nuovi modelli economici per il settore.