Spagna, Zapatero si presenta davanti all’Audiencia Nacional

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Primo ex premier spagnolo indagato per reati legati alla corruzione

di Askanews - 17 Giugno 2026

Madrid, 17 giu. (askanews) – L’arrivo dell’ex premier spagnolo José Luis Rodrìguez Zapatero in tribunale a Madrid. È indagato per corruzione, traffico di influenze illecite, riciclaggio e associazione a delinquere.

Zapatero si è presentato davanti all’Audiencia Nacional, tribunale speciale competente per alcune categorie di crimini gravi, per rispondere tra le altre cose in merito al salvataggio di una compagnia aerea, la Plus Ultra, durante la pandemia di Covid nel 2021. Al suo arrivo è stato fischiato da alcune persone che gli hanno gridato “svergognato!” e “ladro!”.

Le accuse nei suoi confronti, a cui si è dichiarato sempre estraneo, fanno tremare anche il governo dell’attuale premier Pedro Sanchez, anch’egli socialista, già scosso dalle inchieste su ex alti dirigenti del suo partito. È la prima volta che un ex capo del governo spagnolo viene indagato formalmente per reati legati alla corruzione.