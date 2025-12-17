Economia

Ariston acquisisce Riello: accordo da 289 milioni di euro

di Francesca Petrosillo - 17 Dicembre 2025

Ariston Group ha firmato un accordo con alcune società controllate da Carrier Global Corporation per l’acquisizione del 100% di Riello Group e Riello America LLC, riportando così sotto controllo italiano uno dei marchi storici del settore termico. L’intesa prevede un enterprise value pari a 289 milioni di euro, comprensivo delle sinergie attese a regime.

Fondata nel 1922 a Legnago (Veneto), Riello è attiva nel mercato del comfort climatico e delle tecnologie di combustione, con una presenza consolidata sia in Europa sia negli Stati Uniti.

I numeri di Riello e le prospettive finanziarie

Per il 2025, Riello Group stima ricavi netti intorno ai 400 milioni di euro, con un Ebitda rettificato di circa 35 milioni di euro. Secondo Ariston, l’operazione avrà un impatto positivo sull’utile per azione rettificato già dal secondo anno dopo il closing, con una crescita high teens prevista nel 2026, includendo le sinergie a regime.

L’acquisizione sarà interamente finanziata con risorse proprie di Ariston Group, con pagamento previsto al completamento dell’operazione. Il closing è atteso entro la fine del primo semestre 2026, subordinato alle consuete autorizzazioni regolamentari.

Acquisizione Riello Ariston: sinergie industriali e rafforzamento del mercato italiano

L’operazione punta a creare valore attraverso sinergie tecnologiche, ottimizzazione degli approvvigionamenti, miglioramenti nella logistica e un portafoglio prodotti fortemente complementare.

In Italia, l’integrazione tra Ariston e Riello consentirà di rafforzare la leadership nel comfort climatico e nel riscaldamento dell’acqua, ampliando l’offerta e valorizzando una rete capillare di installatori e assistenza post-vendita già fidelizzata.

Advisor e dichiarazioni del management

Ariston Group è stata assistita da Mediobanca, Ardea Partners e BNP Paribas come advisor finanziari, mentre la consulenza legale è stata affidata a PedersoliGattai e BonelliErede.

Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group, ha commentato: “L’acquisizione di Riello rappresenta una tappa chiave della nostra strategia di crescita. Riello è un’icona italiana con oltre un secolo di storia nel comfort termico e nelle tecnologie avanzate di combustione”.

David Gitlin, presidente e CEO di Carrier, ha sottolineato il valore del marchio: “Riello vanta una tradizione prestigiosa e un team di grande talento”.

Maurizio Brusadelli, amministratore delegato di Ariston Group, ha concluso: “Siamo orgogliosi di accogliere il team Riello nella famiglia Ariston Group”.