Economia

Lotito un’altra multiproprietà: punta alla Reggina

Per il presidente della Lazio non sarebbe la prima volta, l'avventura con la Salernitana

di Paolo Diacono - 9 Giugno 2026

Spunta Claudio Lotito nella corsa alla Reggina. Nelle ultime ore il nome nuovo (e forte) per rilevare lo storico club calabrese sarebbe proprio quello del presidente della Lazio. Che, peraltro, non sarebbe nemmeno nuovo né alla multiproprietà e nemmeno a ripartire dal basso. La squadra amaranto, dopo le note vicende di qualche anno fa, è sprofondata in Serie D e adesso punta, dopo un anno in chiaroscuro, a risalire le categorie del calcio italiano.

Lotito punta alla Reggina

Il tam tam è già partito. La trattativa sarebbe a un ottimo punto. E Claudio Lotito potrebbe arrivare ad acquistare la Reggina. Un copione che non è nuovo al calcio italiano. Diversi anni fa, era il lontano 2007, il presidente della Lazio acquistò ciò che rimaneva della Salernitana reduce dal secondo fallimento in pochi anni dopo aver perso la drammatica finale playoff per la promozione in B contro l’Hellas Verona. La squadra ripartì dall’Eccellenza, con il nome di Salerno Calcio. E poi, con l’acquisizione del titolo per la D, a Lotito riuscì l’impresa di portare il club, che nel frattempo aveva recuperato denominazione e simboli, fino in Serie A nel 2021.

Un’altra avventura nel segno della multiproprietà

La corsa di Lotito alla Reggina non pregiudica per niente la sua volontà di restare alla Lazio. Anzi, semmai la rafforza. Non sarebbe nulla di nuovo, né per lui né per i tifosi biancocelesti. Al presidente della Lazio rimane da dribblare la concorrenza di Matt Rizzetta, l’imprenditore italoamericano che pure si era detto interessato a rilevare il club calabrese. E che adesso, dopo l’acquisto del Campobasso e del Napoli Basket, sarebbe addirittura in mezzo a un’offerta miliardaria di fondi per il Napoli calcio.