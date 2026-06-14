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Al via la Cabina di Regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare

di Italpress - 14 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si è ufficialmente insediata presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, la Cabina di Regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare presieduta dal Ministro Francesco Lollobrigida. Durante l’incontro, il Gruppo di Lavoro, che riunisce rappresentanti delle principali amministrazioni e forze impegnate nella tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, nella prevenzione e repressione delle frodi e nella salvaguardia degli interessi dei cittadini e delle imprese del settore, ha definito gli indirizzi operativi e le priorità che guideranno i lavori nei prossimi mesi, in un’ottica di collaborazione e condivisione delle competenze.

Come previsto dalla Legge n. 75 del 21 aprile 2026, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli partecipa di diritto ai lavori della Cabina di Regia con la presenza del Direttore Antifrode. Al termine dell’evento, il cons. Sergio Gallo ha dichiarato “essere parte attiva della Cabina di Regia è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per l’Agenzia delle Dogane e, in particolare, per la Direzione Antifrode che mi pregio di guidare. Questo gruppo di lavoro rappresenta un importante luogo di confronto permanente tra amministrazioni, forze di polizia, organismi di controllo e rappresentanze del settore produttivo Sono certo che il lavoro comune consentirà di individuare priorità operative condivise e di orientare le attività di vigilanza verso i fenomeni che maggiormente incidono sulla competitività delle imprese e sulla fiducia dei consumatori”.

Tra i compiti della Cabina figurano la promozione della collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell’efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare, la redazione annuale del Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo e la promozione di campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

-Foto ufficio stampa Masaf-

(ITALPRESS).