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Uila “Alleanza parti sociali-istituzioni per estirpare lo sfruttamento”

di Italpress - 11 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Apprezziamo lo spirito e gli impegni che la ministra Calderone ha assunto sul versante del lavoro agricolo al nostro Congresso davanti ad una platea di 700 delegati. In particolare, accogliamo con favore la volontà di adottare al più presto e dare finalmente continuità all’ammortizzatore sociale unico in linea con quanto già messo in campo in più occasioni (dall’alluvione in Emilia-Romagna, all’ondata di calore dello scorso anno e poi con il ciclone Harry). Non è più rinviabile, infatti, l’adozione di uno strumento in grado di proteggere il lavoro agricolo dai rischi climatici e, più in generale, dai tanti fenomeni distruttivi della produzione”. Così Enrica Mammucari, segretaria generale Uila, al termine della seconda mattinata di lavori del Congresso in corso a Roma, ai quali è intervenuta la ministra del lavoro Marina Calderone.

“Allo stesso tempo, abbiamo apprezzato l’impegno assunto dalla Ministra di rendere operativa la Banca dati degli appalti prevista dal DL Agricoltura. Un impegno importante che deve vedere una rapida applicazione, perché l’intero settore attende dal 2024 questa norma necessaria per estirpare la malapianta del caporalato in giacca e cravatta delle cooperative senza terra, che lucrano sulle vite umane, e per tutelare, al contempo, le imprese appaltatrici serie”.

“Consapevoli di come ormai quasi un lavoratore su due nei nostri campi non sia nato in Italia, abbiamo poi ribadito l’urgenza di continuare il percorso positivo iniziato con il Dl 145/2024 estendendo anche ai lavoratori entrati regolarmente in Italia prima dell’approvazione del Decreto, e poi rimasti in Italia come irregolari, le possibilità garantite per gli stagionali dal 2024. Si tratta di assicurare al sistema produttivo agricolo la manodopera di cui ha forte bisogno e di stabilizzare nel mercato del lavoro la moltitudine di invisibili rimasti intrappolati nelle pastoie burocratiche della normativa”, conclude Mammucari.

-Foto ufficio stampa Uila-

(ITALPRESS).