Meteo

Temporali violenti e grandinate, lunedì 15 giugno scatta l’allerta su cinque regioni del Nord

Lunedì 15 giugno il Nord Italia affronta una perturbazione atlantica capace di generare temporali violenti e grandine di grandi dimensioni su cinque regioni.

di Marzio Amoroso - 14 Giugno 2026

Temporali violenti in arrivo per una perturbazione molto attiva proveniente dall’Atlantico che raggiungerà il Nord Italia lunedì 15 giugno, innescando una fase di forte instabilità atmosferica. L’ingresso di aria più fresca in quota entrerà in contrasto con il caldo umido accumulato in Pianura Padana, creando le condizioni ideali per temporali intensi e fenomeni estremi. Gli ultimi aggiornamenti confermano un peggioramento rapido e organizzato, con celle temporalesche in grado di evolvere in supercelle.

Le regioni più esposte ai fenomeni violenti

L’area più colpita da questi temporali violenti sarà il Nord-Est e parte del Nord-Ovest, con cinque regioni che mostrano i parametri più critici: Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Le zone di pianura e pedemontane risultano le più vulnerabili per via dell’elevata energia disponibile nei bassi strati. Le città principali, da Milano a Torino, da Verona a Udine, potrebbero assistere a temporali improvvisi e molto intensi.

Perché si temono grandine e raffiche di vento

Gli indici convettivi mostrano valori elevati, segnale di un’atmosfera pronta a sviluppare fenomeni severi. L’aria calda nei bassi strati e l’aria più fredda in arrivo in quota favoriranno la crescita rapida delle nubi temporalesche. Questo scenario aumenta la probabilità di grandine di grosse dimensioni, con chicchi potenzialmente dannosi per auto, tetti e colture. Le correnti discendenti associate ai temporali più intensi potrebbero generare raffiche lineari capaci di provocare caduta di rami e danneggiamenti localizzati.

La tempistica del peggioramento

La fase più critica è attesa dal pomeriggio alla sera di lunedì, quando la perturbazione entrerà nel vivo. Le prime celle potrebbero formarsi sulle aree alpine e prealpine, per poi scendere rapidamente verso le pianure. La velocità di spostamento dei temporali potrebbe rendere difficile prevedere con precisione l’impatto locale, ma la tendenza generale indica un rischio elevato su tutto il settore settentrionale.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

Il Nord Italia si prepara a una giornata instabile e potenzialmente critica. Le autorità potrebbero emettere avvisi nelle prossime ore, mentre la popolazione è invitata a prestare attenzione ai rapidi cambiamenti del cielo. Lunedì 15 giugno si profila come una delle giornate più delicate di questo inizio estate, con fenomeni intensi concentrati sulle cinque regioni indicate.