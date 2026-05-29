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All’Abbazia di Crapolla la riscoperta del vitigno di epoca romana

di Italpress - 29 Maggio 2026

VICO EQUENSE (NAPOLI) (ITALPRESS) – Un angolo segreto della Penisola Sorrentina si prepara ad aprire le sue porte al pubblico. Il prossimo 1° giugno, a partire dalle ore 18:30, l’Abbazia di Crapolla – un vigneto millenario arroccato a 300 metri d’altitudine a Vico Equense – ospiterà il lancio di “Grains”, un aperitivo immersivo organizzato da Vero Concierge, società di lifestyle management attiva in Costiera Sorrentina e Amalfitana.

L’elemento centrale della serata sarà la riscoperta dell’uva di Sabato, un vitigno autoctono le cui origini risalgono all’epoca romana. Si tratta di una delle pochissime varietà ad aver resistito alla fillossera, l’insetto che a fine ‘800 distrusse i vigneti europei, preservando così un DNA puro coltivato a piede franco. Considerato tradizionalmente il “vino dei nonni”, questo rosso rubino è stato salvato dall’estinzione grazie alla Società Agricola Crapolla, l’unica azienda a vinificarlo oggi in purezza.

L’evento rurale riunirà inoltre due importanti interpreti dell’enogastronomia campana: la proposta salata della celebre Salumeria Malinconico, con i suoi panini autentici, e la brioche artigianale di Cremeria Gabriele, istituzione di Vico Equense già premiata con i Tre Coni dal Gambero Rosso. L’atmosfera della serata sarà accompagnata da una selezione musicale rigorosamente in vinile.

– Foto ufficio stampa Vero Concierge –

(ITALPRESS).