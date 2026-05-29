Evento Consiglio regionale Lazio, “Alzheimer e nuove terapie”

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La tavola rotonda per le ultime novità in ricerca e sviluppo

di Askanews - 30 Maggio 2026

Roma, 29 mag. (askanews) – Alla sede del Consiglio Regionale del Lazio si è tenuta la tavola rotonda “Alzheimer e nuove terapie”, promossa dal Consigliere Regionale Roberta Della Casa. Tema dell’incontro l’Alzheimer, evidenziando l’importanza della diagnosi precoce, ma anche di una rete integrata che possa coinvolgere tutti gli attori: dai clinici agli addetti ai lavori, ma anche le associazioni di pazienti e società scientifiche.

L’intervista a Roberta Della Casa, Consigliere Regionale: “È emersa la voglia di curare e di prendere in carico il paziente a 360°. In alcuni casi mancano i mezzi, in altri manca l’organizzazione. Ho proposto a tutti quanti di lavorare insieme per costruire quella che potrebbe essere un’organizzazione ottimale che ci consentirebbe di raggiungere risultati migliori nei confronti dei pazienti, sopratutto nell’immediato e di fare una programmazione anche per investimenti di risorse sul medio-lungo periodo sicuramente più oculata. Quindi io sono a disposizione, questo tavolo deve essere qualcosa di pratico e che porta al risultato.”

Proprio nel campo dell’innovazione, il settore si prepara all’arrivo dei nuovi farmaci disease modifying, già in uso in alcune regioni italiane, tra cui il Lazio con alcuni centri. Inoltre, dal dialogo, è emersa l’importanza dell’innovazione in diagnostica con l’arrivo dei test per biomarcatori, con l’auspicio che il loro utilizzo diventi sempre più accessibile e capillare.

Nuovamente Roberta Della Casa, Consigliera Regionale: “C’è tanta innovazione sia in campo di diagnostica che in campo terapeutico. Io penso che nonostante l’innovazione spesso abbia un costo importante, le istituzioni debbano comunque investire. Investire in ricerca e in terapie che possano migliorare la vita dei pazienti e anche in diagnostica che possa dare delle risposte sempre quanto più precise. Questo è un processo di crescita che non possiamo fermare. Ovviamente dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo nella cassa delle pubbliche amministrazioni però possiamo ragionare insieme ai clinici su come valorizzare le risorse a disposizione in favore dei pazienti. L’innovazione non può essere fermata e il futuro dipende da ciascuno di noi.”

Accorciare i tempi clinici e definire una rete per la presa in carico dei pazienti con una diagnosi precoce di Alzheimer, con chiari ruoli e responsabilità, su tutto il territorio regionale. Sono queste la priorità della cabina medica, che adesso si trova di fronte ad una grando opportunità: grazie alle risorse disponibili, e al possibile rifinanziamento del Fondo Alzheimer, si può dare un impulso concreto al trattamento della patologia e alla diagnosi precoce, per assicurare un miglioramento della qualità di vita delle persone affette da Alzheimer.