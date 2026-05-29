Romania, Putin: serve un’indagine per capire provenienza del drone

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Si accusa sempre Mosca, ma spesso sono droni ucraini

di Askanews - 29 Maggio 2026

Roma, 29 mag. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che sarà possibile stabilire le responsabilità di quanto avvenuto in Romania solo dopo un’indagine approfondita e completa.

“Nessuno può dire quale sia l’origine di un determinato velivolo finché non viene effettuata un’analisi tecnica del mezzo. Sappiamo infatti che droni ucraini sono entrati anche in Finlandia”, ha affermato Putin in una conferenza stampa ad Astana, osservando che “droni ucraini sono entrati anche in alcuni Paesi baltici”.

“La prima reazione è stata esattamente la stessa di quella che vediamo ora in Romania: ‘allarme, arrivano i russi, i russi attaccano’. Poi, dopo poco tempo, si è scoperto che non avevano nulla a che fare con velivoli russi, ma erano droni di origine ucraina che avevano perso la rotta”, ha spiegato il presidente russo.

Putin ha proposto che i frammenti del drone vengano consegnati alla Russia: “Ce li consegnino e faremo un’indagine obiettiva”, ha concluso.