Torino

Blackout a Torino, il caldo manda in crisi la rete elettrica. Iren accelera gli interventi

di Redazione - 29 Maggio 2026

I blackout che hanno colpito Torino negli ultimi giorni di maggio hanno riacceso le polemiche sulle condizioni della rete elettrica cittadina. Diversi quartieri, dal centro alla periferia, sono rimasti senza corrente per ore a causa del forte aumento dei consumi legato all’ondata di caldo anticipata.

L’utilizzo massiccio di climatizzatori e impianti di raffrescamento ha infatti messo sotto pressione infrastrutture in parte datate, provocando guasti e disservizi. Le interruzioni hanno causato problemi alla viabilità, negozi temporaneamente chiusi e disagi per migliaia di residenti.

Per cercare di evitare nuove emergenze durante l’estate, Iren e la controllata Ireti hanno annunciato l’accelerazione del piano di ammodernamento della rete torinese. Gli investimenti previsti superano i 500 milioni di euro entro il 2030 e comprendono nuove cabine elettriche, il potenziamento delle linee e sistemi più avanzati di monitoraggio dei guasti.

Tra gli interventi già avviati c’è anche la nuova “Stazione Nord”, infrastruttura destinata a migliorare la distribuzione dell’energia soprattutto nelle aree più esposte ai sovraccarichi estivi. Parallelamente l’azienda ha rafforzato le squadre tecniche operative per ridurre i tempi di ripristino in caso di interruzioni.

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