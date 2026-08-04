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Alpine, Cristina Faienza tra le protagoniste del premio Argos Hippium

di Italpress - 4 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Cristina Faienza, alla guida del brand Alpine per l’Italia, ha ricevuto il Premio Argos Hippium nell’ambito della 33ma edizione della manifestazione, tenutasi al Parco Archeologico di Siponto. Faienza è stata premiata per il suo percorso manageriale e per il contributo allo sviluppo e al posizionamento del brand Alpine in un mercato strategico come quello italiano. Il riconoscimento si inserisce nel contesto di un premio che valorizza le eccellenze della Capitanata capaci di distinguersi a livello nazionale e internazionale, mettendo in luce competenza, visione e capacità di generare valore nei contesti più complessi. “Sono profondamente onorata per questo riconoscimento, che rappresenta per me un legame ancora più forte con le mie radici e con il territorio dal quale provengo. E’ uno stimolo a proseguire un percorso di miglioramento continuo, con l’obiettivo di contribuire in modo sempre più significativo allo sviluppo e al consolidamento del brand Alpine in Italia”, ha dichiarato Faienza. In questo scenario, l’Italia si conferma un mercato chiave per Alpine: un contesto ad alto potenziale, caratterizzato da una forte passione per l’auto e da una crescente attenzione verso l’innovazione, il design e l’eleganza. Il lavoro di Cristina Faienza si è inserito proprio in questa prospettiva, rafforzando la presenza del brand e accompagnandone l’evoluzione in un Paese strategico per la crescita futura. La premiazione ha inoltre evidenziato il ruolo sempre più rilevante della leadership femminile nei processi di trasformazione del settore automotive, sottolineando il valore di figure manageriali capaci di coniugare competenze, visione strategica e responsabilità.(ITALPRESS).-Foto ufficio stampa Gruppo Renault-