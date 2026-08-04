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Smart aggiorna la gamma, #5 premium debutta con la trazione integrale

di Italpress - 4 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – smart presenta l’aggiornamento Model Year della propria gamma, che coinvolge smart #1, smart #3 e smart #5. Per smart #5 introduce la nuova versione Premium AWD, una proposta a trazione integrale pensata per garantire versatilità, comfort e sicurezza durante tutto l’anno. La nuova versione sarà disponibile con un sovrapprezzo di 2.500 euro rispetto a smart #5 Premium a trazione posteriore. La nuova motorizzazione abbina l’eleganza e le dotazioni distintive della versione Premium – tra cui il sistema audio Sennheiser, i sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldati in Duo Leather, i vetri a doppio strato e l’elevata autonomia – alla trazione e alla stabilità offerte dalla tecnologia dual motor di smart. Il risultato è un’esperienza di guida ancora più sicura e controllata, anche in presenza di condizioni meteorologiche o stradali difficili. Dalle strade urbane bagnate ai passi alpini, fino agli inverni del Nord Europa, smart #5 Premium AWD amplia ulteriormente la versatilità del modello, adattandosi ai differenti climi e territori europei.La versione smart #5 Premium a trazione posteriore continuerà a essere disponibile all’interno della gamma.Accanto alla nuova motorizzazione AWD, smart rafforza la presenza estetica delle versioni Pro+ con l’introduzione della nuova Black Collection su tutta la gamma. Disponibile per smart #1, smart #3 e smart #5 con un sovrapprezzo di 600 euro rispetto alla versione Pro+, la Black Collection propone un’estetica ancora più ricercata e dinamica, completando una dotazione già particolarmente ricca.La nuova proposta risponde alla crescente richiesta da parte dei clienti di vetture elettriche dal carattere più distintivo e dall’impostazione visiva più sportiva, traducendo questa tendenza in un linguaggio stilistico coerente e accuratamente progettato.Sulle versioni Pro+ di smart #1, smart #3 e smart #5, la Black Collection introduce una serie di elementi esterni coordinati in nero, tra cui la griglia anteriore, il diffusore posteriore, le minigonne laterali, la linea di cintura e le barre al tetto, oltre a cerchi dal design specifico per ciascun modello.smart #1 adotta cerchi Amps da 18 pollici completamente neri e dettagli esterni in Deep Jade. smart #3 si distingue per i cerchi Flux da 19 pollici in nero e per il medesimo trattamento Deep Jade. smart #5 è invece equipaggiata con cerchi Orbit da 19 pollici in nero lucido, dettagli esterni Meta Black e maniglie delle portiere a scomparsa, per un risultato ancora più elegante e raffinato. La vernice nera per la carrozzeria è inclusa nel pacchetto senza costi aggiuntivi. La Black Collection è inoltre disponibile con vetri oscurati, che completano il look monocromatico offrendo maggiore privacy e comfort. Insieme alla Black Collection, l’intera gamma introduce tre nuove proposte per i rivestimenti interni, studiate per abbinarsi alla selezione di colori disponibili per la carrozzeria.(ITALPRESS).-Foto: ufficio stampa smart Italia-