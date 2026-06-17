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Aperti gli ordini della Alpine A390 GTS, sport fastback da 470 cv

di Italpress - 17 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Alpine A390 è stata creata con un unico obiettivo: esaltare il piacere di guida, che è la firma del marchio. La nuova sport fastback di Alpine riprende il DNA del marchio e l’esperienza di guida entusiasmante di A110, aggiungendo versatilità. A390 è stata lanciata nella versione GT nel 2025 ed ecco ora la seconda tappa del programma con la A390 GTS, la versione ad alte prestazioni della gamma. Adesso,è ordinabile la variante più performante del modello, grazie a una maggiore potenza, alla batteria ad alte prestazioni, alla dotazione di serie completa che “la rendono la scelta ovvia per chi cerca il meglio che A390 ha da offrire”. I suoi tre motori elettrici (uno anteriore e due posteriori, montati su un telaio in alluminio dedicato), sviluppati dagli ingegneri e dai progettisti di Alpine, conferiscono ad A390 GTS una potenza di 470 CV e, soprattutto, una coppia complessiva che raggiunge gli 824 Nm. Ciò permette di offrire il meglio della propulsione elettrica, garantendo non solo le prestazioni pure, ma anche un’esperienza di guida esaltante grazie alla trazione integrale AWD e al famoso sistema Alpine Active Torque Vectoring (AATV), ottimizzato per gestire gli 824 Nm di A390 GTS, che distribuisce, ogni 20 millesimi di secondo, la coppia in modo indipendente su ciascuna ruota posteriore a vantaggio di dinamismo, sicurezza e agilità. La sua piattaforma profondamente rielaborata, i generosi dischi dei freni da 365 mm con pinze a 6 pistoncini e le sospensioni con ammortizzatori idraulici completano la definizione tecnica di alta gamma al servizio del dinamismo di A390. Un livello di sofisticazione solitamente riservato ai segmenti superiori. A390 GTS è stata progettata per erogare le sue prestazioni dinamiche anche nelle condizioni più impegnative, come quando si devono affrontare le salite in montagna, grazie alla sua batteria ad alta densità da 89 kWh con una chimica orientata alle prestazioni.A390 è il secondo modello elettrico firmato Alpine, dopo A290 e prima della futura A110. Permetterà di ampliare la clientela del brand conquistando nuovi clienti, tra cui una clientela Btob. La sua piattaforma elettrica, profondamente rielaborata, e i servizi energetici Plug Inn di Renault Group per ottimizzare la ricarica domestica, la rendono parte di un ecosistema completo che offre all’utente un’esperienza ottimale. A390 GTS è progettata e prodotta in Francia, nello storico stabilimento a Dieppe, che sta subendo una trasformazione nel passaggio dalla storia al futuro, sia in termini di elettrificazione che di volumi di produzione. I motori sono prodotti nello stabilimento di Clèon. Le sue batterie ad alte prestazioni sono assemblate a Douai, a partire da celle prodotte dal nostro partner Verkor in Francia. Una vera Alpine tutta francese, dotata degli esclusivi pneumatici forniti da Michelin e dell’impianto audio Devialet. “Alpine A390 reinventa lo spirito di A110 in una sport fastback a 5 posti – sottolinea Philippe Krief, Alpine Chief Executive Officer -. A390 associa sportività e prestazioni a tecnologia e raffinatezza; il tutto al servizio di un’esperienza di guida unica, adatta sia all’uso sportivo che alla vita quotidiana. La sua versione GTS rappresenta il concentrato dell’anima di Alpine. Il suo stile emblematico del know-how francese delizierà tutti gli amanti delle belle auto sportive, come Alpine fa da oltre 70 anni. Questa sport fastback a trazione integrale è anche, e soprattutto, il risultato del lavoro di un team di uomini e donne appassionati, convinti che la sportività elettrica abbia un senso e che lavorano instancabilmente per darle tutte le sue credenziali”, conclude.

– Foto ufficio stampa Alpine Italia –(ITALPRESS).