L.elettorale, Donzelli a Tajani: nostro emendamento su preferenze in aula

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"Ci confronteremo, nessuna preclusione, trovare una formula"

di Askanews - 17 Giugno 2026

Roma, 17 giu. (askanews) – “Non è una novità che il testo firmato da tutti (il centrodestra, n.d.r.) non abbia le preferenze e che Fratelli Italia proverà a portare le preferenze. Quando arriverà la legge in Aula noi presenteremo l’emendamento per le preferenze. Stiamo lavorando, noi auspichiamo di trovare un emendamento che possa trovare il consenso di tutto il centrodestra altrimenti ovviamente chiederemo all’aula cosa ne pensa”. Così, a margine di una conferenza stampa, il responsabile Organizzazione di FdI Giovanni Donzelli commentando le parole del vicepremier e segretario di Fi i Antonio Tajani, il quale ha escluso che nell’accordo interno alla maggioranza siano comprese le preferenze.

“C’è l’accordo che Fratelli d’Italia ha sempre detto che è a favore delle preferenze e che avrebbe presentato un emendamento, la Lega ha sempre detto di essere contraria, Forza Italia non ha per ora chiesto di mettere le preferenze. Vedremo, ci confronteremo. Ancora io non mi precludo la possibilità di trovare una formula, magari con un po’ di fantasia, che possa dare la possibilità all’elettore di scegliere e anche ai partiti di garantire una parte della classe dirigente”, ha puntualizzato.