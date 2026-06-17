Turismo, Hilton Milan: il travel business è diventato “bleisure”

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Parla Daniele Fabbri, general manager: l’hotel che cambia volto

di Askanews - 18 Giugno 2026

Milano, 17 giu. (askanews) – Una serra in cima dove si coltiva basilico e peperoncino con vista sul Pirellone, il CotoliAMO Bistrot con cucina milanese e italiana capace di rendere il tutto molto local, la clientela di vocazione fortemente internazionale e il quartiere Isola proprio accanto. Dal 1972 il logo Hilton è su questa struttura che ha visto crescere il turismo a Milano. Hilton Milan per tanti anni è stato uno degli alberghi business in una zona strategica, clientela da lunedì a venerdì e calma piatta durante il weekend e nel periodo estivo. Ora però che la Madonnina è diventata destinazione turistica, la musica è cambiata, l’ospite è diverso e cerca cose diverse. Daniele Fabbri, general manager di Hilton Milan ci racconta come: “I cambiamenti penso sono partiti dopo l’Expo, c’è stato un posizionamento della città molto importante a livello internazionale, grazie a quest’evento, grazie anche a tantissimi altri eventi e comunque anche grazie all’aumento dei social, per esempio, o comunque della comunicazione in generale. Noi abbiamo visto appunto questo cambio di clientela da prettamente business a un aumento molto importante di clientela leisure, infatti la nostra occupazione che prima durante il weekend magari si aggirava intorno al 50%, oggi è all’80%, a volte anche al 90%. Il periodo estivo è diventato un periodo importante, abbiamo occupazioni abbastanza alte, 80-90%, quindi questo è indicativo di come la città sia cambiata, di come il turista è cambiato”, dichiara.

La nuova parola d’ordine nel mondo dell’hospitality è “bleisure”, unione di business e leisure, ovvero la tendenza a combinare i viaggi di lavoro con le vacanze. Prolungare una trasferta professionale per qualche giorno o farsi accompagnare dai propri cari, sfruttando la stessa destinazione per staccare la spina e fare turismo. “Io ho una mia idea al riguardo, nel senso che se 20 anni fa uno veniva a Milano per lavoro, conosceva l’albergo dove doveva andare, come doveva arrivarci e basta, oggi con l’avvento dei social media, con l’avvento di una comunicazione molto più personalizzata, noi sappiamo molto più”, spiega Fabbri.

In 54 anni Hilton Milan ha accolto ospiti di ogni genere e ha visto cambiare la città insieme con loro. Per questo la compagnia ha investito in una ristrutturazione completa delle camere, degli spazi meeting e del ristorante, preparando l’hotel ai prossimi 50 anni. Come spiega Fabbri la nuova visione punta su tre aspetti: il “breeze of Milano”, ovvero la milanesità che attraversa arredi, menu e servizi; la “Conscious Vision”, sostenibilità intesa come rapporto con la comunità, riduzione degli sprechi e progetti come la serra sul tetto che serve anche a fare un pesto e olio al peperoncino “made in hotel”; e infine la cultura dell’ospitalità.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

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