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Apple ci ricatta? Rebus iOS 27 e iPhone compatibili

I modelli "superstiti" ma datati riceveranno solo aggiornamenti di sicurezza

di Dave Hill Cirio - 21 Aprile 2026

Apple ci ricatta? iOS 27 taglia fuori l’iPhone 11: ecco chi dovrà cambiare smartphone, quali gli iPhone compatibili.

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Ma per milioni di utenti il risveglio rischia di essere traumatico. Le ultime indiscrezioni sul prossimo sistema operativo, iOS 27, confermano un taglio netto col passato.

Apple sarebbe pronta ad abbandonare definitivamente i dispositivi dotati di chip A13 Bionic. Se hai in tasca un iPhone 11, un iPhone 11 Pro o l’iPhone SE (2020), il tuo dispositivo potrebbe essere ufficialmente a fine corsa.

Apple Intelligence: il “muro” che divide gli utenti

Non si tratta solo di estetica o nuove icone. La vera discriminante di iOS 27 è la potenza di calcolo richiesta da Apple Intelligence. Mentre i modelli più recenti (dall’iPhone 15 Pro in su) riceveranno funzioni AI avanzate come Siri predittivo, il coach della salute AI e l’integrazione con Google Gemini, i modelli “superstiti” ma datati riceveranno solo aggiornamenti di sicurezza.

Questo crea una sorta di “diarchia” tecnologica: chi ha l’hardware giusto entra nel futuro, gli altri restano in una bolla digitale destinata a scoppiare.

Obsolescenza programmata o necessità tecnica?

La domanda che infiamma i forum tech è sempre la stessa: Apple ci sta ricattando per spingerci all’acquisto dell’iPhone 18? La memoria corre alle sanzioni dell’Antitrust del passato, quando Cupertino fu multata per aver “invecchiato” deliberatamente i modelli più vecchi tramite software.

Oggi la difesa di Apple è tecnica: l’intelligenza artificiale generativa richiede chip neurali che i vecchi processori semplicemente non possiedono. Ma per l’utente che vede il proprio telefono rallentare o perdere compatibilità con le app, il confine tra limite fisico e strategia commerciale è sottilissimo.

Cosa accadrà a chi non aggiorna?

Chi possiede un iPhone 11 non vedrà il telefono spegnersi magicamente a settembre, ma inizierà a percepire il peso dell’isolamento tecnologico. Niente nuove emoji, niente connettività satellitare 5G (rumoreggiata per i modelli 18 Pro). E, col tempo, l’impossibilità di scaricare le versioni più recenti delle app bancarie o di messaggistica.

Il bivio: riparare o rottamare?

Il sospetto è che iOS 27 sia il “colpo di grazia” per una generazione di hardware che ha servito fedelmente per oltre sei anni. La strategia di Apple sembra chiara: trasformare lo smartphone da semplice strumento a hub di intelligenza artificiale personale. Se non puoi sostenere il peso computazionale di questa evoluzione, sei fuori dai giochi. Una scelta che premia il progresso, ma che mette a dura prova la fedeltà (e il portafoglio) di chi credeva nella longevità eterna della Mela.