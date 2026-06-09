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Aqualy sarà l’acqua ufficiale di Madring con una confezione sostenibile

di Italpress - 9 Giugno 2026

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Aqualy, marchio di LY Company Group specializzato in acqua premium confezionata in cartone, entra nel progetto come Local Event Supporter e sarà l’acqua ufficiale di Madring. L’azienda si unisce così all’ecosistema di partner strategici che accompagnano lo sviluppo del Gran Premio di Spagna, mettendo a disposizione soluzioni orientate a ridurre l’uso di imballaggi in plastica monouso e a promuovere abitudini di consumo più responsabili. La collaborazione consentirà di introdurre acqua confezionata in cartone nei diversi spazi dell’evento: un’alternativa realizzata con materiali di origine rinnovabile e riciclabili, in linea con la visione di Madring di costruire un Gran Premio sempre più sostenibile e con un impatto concreto per i tifosi.

Nell’ambito di questa alleanza, Aqualy svilupperà un’edizione esclusiva ispirata al circuito madrileno. La confezione, disegnata appositamente per l’occasione, presenterà un’immagine personalizzata legata al tracciato e sarà presente nei diversi spazi ed esperienze dell’evento, diventando uno degli elementi distintivi dell’esperienza dei partecipanti.

Per Daniel Martínez, vicepresidente esecutivo di Ifema Madrid, l’alleanza con AQUALY risponde a una sinergia naturale: “L’idratazione è un elemento chiave nell’esperienza del tifoso. Il fatto che l’acqua venga offerta in confezioni personalizzate e con una chiara scelta a favore di materiali rinnovabili e riciclabili rafforza il nostro posizionamento come Gran Premio impegnato sul fronte della sostenibilità”.

La collaborazione si estenderà anche alla Fan Zone, dove Aqualy metterà in campo diverse attivazioni rivolte al pubblico per avvicinare in modo divulgativo concetti legati al riciclo, alla gestione dei rifiuti e al consumo responsabile. Queste iniziative contribuiranno a rafforzare l’impegno di Madring nel coinvolgere i tifosi in un modello di evento più consapevole e partecipativo.

Aqualy, idratazione sostenibile al servizio dell’esperienza del tifoso Con una presenza in oltre 50 Paesi e nove stabilimenti produttivi, Aqualy si è affermata come una delle aziende di riferimento nello sviluppo di soluzioni di idratazione per grandi eventi, hospitality e ristorazione. Il suo ingresso rafforza la volontà condivisa di entrambe le organizzazioni di integrare innovazione, esperienza e sostenibilità in ogni ambito del progetto. “Per noi far parte del Gran Premio di Spagna di Formula 1 significa molto più di una sponsorizzazione. È l’occasione per dimostrare che sostenibilità, innovazione ed esperienza possono convivere in una delle più grandi vetrine sportive e di intrattenimento al mondo. Siamo orgogliosi che Madring punti su soluzioni responsabili e di poter accompagnare questo progetto con un’alternativa concreta agli imballaggi monouso”, afferma Curro Rodríguez, fondatore e CEO di LY Company Group. Con questa alleanza, Madring continua a riunire partner che ne condividono la visione di futuro e contribuiscono a costruire un’esperienza distintiva dentro e fuori dalla pista.

– Foto ufficio stampa Aqualy –

(ITALPRESS).