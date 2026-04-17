Attualità

Arriva Top Gun 3? Rumors, gossip e attese sul ritorno di Maverick

La sceneggiatura è già in fase avanzata e il film vedrà il ritorno di Tom Cruise nel ruolo iconico del pilota

di Dave Hill Cirio - 17 Aprile 2026

Il progetto di Top Gun 3 è ormai realtà. Dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni, le principali testate americane hanno confermato che il terzo capitolo della celebre saga action con Tom Cruise è ufficialmente in sviluppo, con annuncio arrivato durante il CinemaCon 2026 di Las Vegas.

In arrivo Top Gun 3

Secondo People, Entertainment Weekly e Page Six, la sceneggiatura è già in fase avanzata e il film vedrà il ritorno dell’attore nel ruolo iconico del pilota Pete “Maverick” Mitchell, protagonista sin dal primo capitolo del 1986.

Il progetto nasce sull’onda del successo globale di Top Gun: Maverick, che ha incassato circa 1,5 miliardi di dollari e rilanciato il franchise a livello mondiale.

Tra conferme e nodi aperti: cast, regia e trama

Al momento, oltre a Cruise, non sono stati ufficializzati altri nomi del cast, ma secondo rumors insistenti potrebbe tornare la “nuova generazione” di piloti introdotta nel film del 2022, tra cui i personaggi interpretati da Miles Teller e Glen Powell.

Confermato invece il produttore storico Jerry Bruckheimer, mentre resta incerto il ritorno del regista Joseph Kosinski.

Dal punto di vista narrativo, gli sceneggiatori starebbero lavorando da anni a diverse idee. Alcune fonti parlano di una possibile evoluzione del personaggio di Maverick verso una dimensione più introspettiva. Altre ipotizzano un passaggio definitivo di testimone ai piloti più giovani.

Rumors e aspettative: tra sequel e possibile capitolo finale

Negli Stati Uniti il dibattito è già acceso. Sui forum e social, molti fan si chiedono se Top Gun 3 riuscirà a replicare l’impatto del precedente. Ciò, perché è considerato da alcuni “irripetibile” per esperienza cinematografica e successo globale.

Alcune indiscrezioni suggeriscono che il film potrebbe rappresentare la chiusura definitiva della saga, con una storia più emotiva e conclusiva.

Altri rumor, invece, indicano un possibile ampliamento dell’universo narrativo, con spin-off o nuovi sviluppi legati ai giovani piloti.

Quando uscirà?

Non esiste ancora una data ufficiale di uscita. Secondo diverse fonti il film potrebbe arrivare nelle sale non prima del 2027, considerando che il progetto è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo.

Di certo, il ritorno di Maverick resta una delle operazioni cinematografiche più attese dei prossimi anni: tra nostalgia, azione e nuove generazioni, Top Gun 3 si prepara a riportare il pubblico “ad alta quota”.